Une nouvelle étude confirme l'efficacité de Bio-K+ pour réduire l'incidence des infections à Clostridioides difficile (ICD)





LAVAL, QC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Bio-K Plus, un pionnier et spécialiste des probiotiques depuis 1994, a annoncé qu'une étude récemment publiée s'ajoute à l'ensemble toujours croissant de preuves confirmant l'efficacité de la formule probiotique Bio-K+ pour réduire les risques d'infections à Clostridioides difficile (ICD).

L'étude indépendante, menée au Centre hospitalier régional de Lanaudière, Québec, Canada, par le Dr Pierre-Jean Maziade, MD, a récemment été publiée dans la prestigieuse revue médicale Clinical Infectious Diseases. Suite à l'ajout de Bio-K+ à un protocole pharmaceutique lié aux prescriptions d'antibiotiques, les chercheurs ont observé une diminution significative de 39 % des cas d'ICD à l'échelle de l'hôpital sur une période d'intervention de 18 mois par rapport à la période d'observation de 12 mois précédente pendant laquelle Bio-K+ n'était pas été co-administré avec des antibiotiques. De plus, la réduction des ICD était supérieure à 50 % dans les groupes de patients recevant plusieurs antibiotiques.

« Nous devons le succès de l'étude à la forte prévalence de prescription de Bio-K+ chez les utilisateurs d'antibiotiques hospitalisés. Ainsi, 70 % des patients éligibles ont pris Bio-K+ pendant la période d'intervention » explique le Dr Pierre-Jean Maziade.

« Notre nouvelle étude clinique s'ajoute aux nombreuses études cliniques réalisées dans divers hôpitaux nord-américains au cours des deux dernières décennies. En combinant une formule probiotique de grade médicale à des mesures préventives standardisées, il est possible de réduire davantage l'incidence des infections à C. difficile, dit Mathieu Millette, Ph. D. Directeur scientifique de Bio-K Plus.

Dans l'étude, la formule probiotique Bio-K+ a été donnée à des sujets, dont certains présentaient un risque élevé d'ICD. Néanmoins, les résultats sont extrêmement encourageants et cohérents avec ceux d'études cliniques et d'observations antérieures1-5.

C. difficile est responsable de près d'un demi-million d'infections, de dizaines de milliers de décès et de milliards de dollars de dépenses de santé supplémentaires chaque année aux États-Unis seulement6-7. Outre les infections primaires, environ 15 % des patients souffriront d'infections récurrentes au cours des 2 à 8 semaines suivantes8. Le Centers for Disease Control aux États-Unis a classé C. difficile comme étant une menace urgente, il est de la plus haute importance d'offrir des solutions pour aider à prévenir les ICD ainsi que d'autres effets des blessures causées au microbiote intestinal par les antibiotiques.

Bio-K+ est homologué par Santé Canada en tant que produit de santé naturel pour aider à réduire le risque de développer une diarrhée associée aux antibiotiques et à C. difficile chez les patients hospitalisés. Cette formule probiotique brevetée et exclusive est le résultat d'un procédé unique de fermentation et de fabrication combinant trois souches caractérisées L. acidophilus CL1285®, L. casei LBC80R® et L. rhamnosus CLR2®. Son efficacité est soutenue par plus de 20 ans de recherche clinique, qui comprend de multiples études randomisées, contrôlées par placebo et des études observationnelles. De plus, son innocuité est soutenue par plus de 100 000 cas de patients documentés sans aucun événement indésirable grave.

À propos de Bio-K Plus International Inc., une compagnie Kerry

Fondée en 1994, Bio-K Plus International Inc. fait partie du Groupe Kerry depuis octobre 2020. Kerry, leader mondial du goût et de la nutrition, propose des solutions nutritionnelles durables pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Bio-K Plus est située dans le Parc Scientifique de Laval et est un pionnier dans la recherche, fabrication, et distribution de probiotiques de qualité. Avec des investissements annuels représentant plus de 6 % de ses revenus bruts dans la recherche et le développement, l'entreprise est profondément engagée à développer de nouveaux produits innovateurs qui supportent la santé des gens partout dans le monde.

Références:

Beausoleil, M., et al. 2007. Effect of a fermented milk combining Lactobacillus acidophilus CL1285 and Lactobacillus casei in the prevention of antibiotic-associated diarrhea: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Canadian Journal of Gastroenterology, 21(11):732-736. Sampalis, J., et al 2010. Efficacy of a probiotic formula in the reduction of antibiotic-associated diarrhea- a placebo controlled, double-blind randomized, multicenter study. Archives of Medical Science, 6(1):56-64. Gao, X.W., et al. 2010. Dose-response Efficacy of a Probiotic Formula in Reducing Antibiotic-associated Diarrhea and Clostridium difficile-associated Diarrhea Incidence: A Double-blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. AJG, 105(7):1636-1641. Maziade, P.J., et al. 2015. A decade of experience in primary prevention of Clostridium difficile infection at a community hospital using the probiotic combination Lactobacillus acidophilus CL1285, L. casei LBC80R and L. rhamnosus CLR2 (Bio-K+). Clinical Infectious Diseases, 60 (Suppl 2): S144-S147. McFarland, L.V., et al. 2018. Primary prevention of Clostridium difficile infections with a specific probiotic combining L. acidophilus, L. casei, and L. rhamnosus strains: assessing the evidence. Journal of Hospital Infection, 99(4):443-452. University of Minnesota CIDRAP, CDC puts C difficile burden at 453,000 cases, 29,000 deaths, Feb 2015 Gupta A., et al. Economic burden, and cost-effectiveness of therapies for Clostridioides difficile infection: a narrative review. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2021 May 30; 14:17562848211018654. doi: 10.1177/17562848211018654. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of Healthcare Quality Promotion (DHQP), What is C. diff? Jul 2021 (https://www.cdc.gov/cdiff/what-is.html)

SOURCE Bio-K Plus International Inc.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 07:45 et diffusé par :