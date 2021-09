BigBuy étend son catalogue avec une nouvelle catégorie : Produits de supermarché





La plateforme de vente en gros BigBuy, spécialisée dans la fourniture de produits, de logistique et de technologie pour des clients qui vendent sur le canal en ligne, développe son catalogue avec une nouvelle catégorie très puissante consacrée à la vente de produits de supermarché.

Cette nouvelle catégorie, déjà disponible sur le B2B Shop de BigBuy, dans laquelle les clients disposeront d'environ 3?500 produits, couvre un large éventail de sous-catégories : alimentation, droguerie et parfumerie, aliments pour animaux, boissons, produits laitiers, alimentation pour enfants, compléments alimentaires et articles de gourmet tels que le jambon ou le vin.

Il s'agit d'un nouveau domaine d'affaires très intéressant pour n'importe quel vendeur en ligne qui générera de nombreuses opportunités, puisque la vente sur internet de produits de supermarché a connu une forte croissance ces derniers mois. «?Une nouvelle catégorie offre toujours de nouvelles opportunités de vente. En vous positionnant comme l'un des premiers vendeurs de produits de supermarché en ligne, vous pouvez vous assurer une place sur le marché?», affirme Mario Fontán, CMO de la société.

BigBuy devient le fournisseur de dropshipping idéal pour vendre en ligne, car il permet à ses clients de vendre sans stock et effectue les envois en 24 h. Grâce à leur technologie puissante, le logiciel cloud Multi-Channel Integration Platform, les clients de BigBuy peuvent gérer la publication et la vente du catalogue, de manière simple, sur de multiples plateformes e-commerces et marketplaces européennes.

