Lancement de TradeWorx par la Fondation Home Depot Canada pour aider les jeunes sans-abri à poursuivre une carrière dans un métier spécialisé





Un engagement initial de 1 million de dollars permet à une centaine de jeunes de recevoir une formation relative à un métier spécialisé et du soutien social.

TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - La Fondation Home Depot Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de TradeWorx, un nouvel investissement ciblé qui vise à lutter contre l'itinérance chez les jeunes en créant des possibilités d'éducation professionnelle et de formation relative à des métiers spécialisés.

Grâce à un investissement initial de 1 million de dollars, une centaine de jeunes Canadiens qui ont vécu l'itinérance ou qui font face à des obstacles à l'emploi recevront la formation et le soutien social nécessaires pour travailler dans un métier spécialisé.

«TradeWorx est un programme basé sur notre collaboration avec des partenaires communautaires qui offrent des logements d'urgence et du soutien social aux jeunes en leur permettant d'accéder à la formation nécessaire pour poursuivre une carrière durable et trouver un logement stable», a déclaré Pamela O'Rourke, présidente du conseil d'administration, Fondation Home Depot Canada, et vice-présidente, Marchandisage, Home Depot Canada. «Nous avons investi massivement dans la recherche et les initiatives en matière de logement au cours des huit dernières années, et nous savons que pour rompre le cycle de l'itinérance chez les jeunes, il est nécessaire d'adopter une approche intégrée. Nous sommes fiers de commencer à bâtir une telle approche avec des partenaires de premier plan dans ce secteur.»

Les jeunes représentent environ 20 % de la population sans-abri au Canada, et ce nombre n'a fait qu'augmenter pendant la pandémie. De plus, dans le seul secteur de la construction, l'organisme ConstruForce Canada prévoit qu'il faudra recruter plus de 307 000 travailleurs au cours de la décennie pour répondre à la demande. En combinant un programme de formation professionnelle offrant un soutien social essentiel et une demande accrue de main-d'oeuvre qualifiée dans les métiers spécialisés, TradeWorx s'efforce d'offrir aux jeunes qui cherchent un emploi ont tout ce dont ils ont besoin pour prospérer dans le métier qu'ils ont choisi.

Le modèle d'entreprise d'économie sociale axée sur l'emploi comprendra des partenariats initiaux avec dix organismes communautaires de partout au Canada : Blue Door [Construct] (Ontario), Quint [Build Up Saskatoon]* (Saskatchewan), Building Up (Ontario), Choices for Youth [Impact Construction] (Terre-Neuve), Community Builders* (Ontario), Durham Youth Services [Construct]* (Ontario), Labour Education Centre* (Ontario), Newo Global Energy* (Alberta), Purpose Construction* (Manitoba), The RAFT [Fresh Paint] (Ontario).

À ce jour, la Fondation Home Depot Canada a investi plus de 42 millions de dollars pour prévenir et éradiquer l'itinérance chez les jeunes au Canada, notamment en investissant dans la recherche, le logement et les programmes axés sur l'acquisition de compétences nécessaires à la vie quotidienne.

* Financement fourni par l'entremise de Blue Door.



Au sujet de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Depuis 2009, la Fondation a investi plus de 42 millions de dollars et a collaboré avec ses partenaires communautaires de partout au pays pour éliminer les obstacles, briser les cycles d'iniquité et permettre aux jeunes qui sont sans abri ou à risque de le devenir d'obtenir des résultats positifs et de se bâtir un avenir meilleur. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.homedepot.ca/fondation.

