La Conférence 2021 du Shandong sur le développement du tourisme démarre à Yantai





YANTAI, Chine, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 22 septembre, la Conférence 2021 du Shandong sur le développement du tourisme a démarré sur la place Binhai, à Yantai. Le thème de la conférence est « Bienvenue sur nos côtes merveilleuses ; profitez de l'hospitalité du Shandong », et l'objectif est de promouvoir un développement économique et social solide en soutenant le tourisme culturel, selon le gouvernement populaire de Yantai.

Cette conférence sera une exposition touristique unique et de haut niveau. À cette fin, une large participation de la population a été activement recherchée. Elle sera caractérisée par un sens de l'ouverture et du partage et sera l'occasion de montrer les réalisations, d'échanger des expériences et de mettre en valeur l'innovation et le développement. Des campagnes de publicité et de promotion ont été menées à grande échelle. La conférence s'articulera autour de quatre activités majeures, à savoir la cérémonie d'ouverture, un grand salon du tourisme culturel : « A Heartfelt Pledge of Love for Yantai » (Un gage sincère d'amour pour Yantai), une session de travail et une étude de projet. Quatre autres activités sont également prévues : une présentation des réalisations en matière de tourisme culturel de 16 villes de la province du Shandong, une expérience de tourisme culturel à Yantai (Le plaisir de voyager au pays des merveilles), le Forum international de développement du tourisme côtier 2021 et le grand carnaval de Yantai. En accueillant cette conférence, Yantai met sur la table de nouveaux produits de tourisme culturel, encourage les dépenses des voyageurs pour ces produits, démontre la nouvelle image de la ville et établit un nouveau mécanisme de développement.

Yantai est située au pied d'une montagne et prospère grâce à sa proximité avec la mer. La légende des « Huit Immortels traversant la mer, chacun montrant ses propres prouesses » est bien connue dans cette région. Parmi les choses à voir, citons les restes de l'empereur Qin Shihuang, qui a visité Zhifu et profité de la mer déchaînée, et de l'empereur Wu de la dynastie Han, qui a construit un palais juste au sud de la montagne Penglai. De nombreux souhaits de longue date résident dans cette ville, comme celui de Qiu Chuji : « un seul mot pour arrêter de tuer et sauver la vie des gens », celui de Qi Jiguang : « je n'ai pas l'intention de chercher un duché, j'espère que la mer sera plate ! » et celui de Bing Xin : « ville sainte ». Ici, les légendes et les héritages ont été magnifiquement interprétés, les reliques et les allusions se complètent, les montagnes et les mers annotent le passé, et la féerie révèle l'avenir. La ville a été récompensée par le Prix mondial de l'Habitat des Nations Unies. Il s'agit d'une ville historique et culturelle nationale, une ville touristique exceptionnelle en Chine et, en l'occurrence, la seule ville internationale du raisin et du vin en Asie.

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=401816

Légende : Extrait de la cérémonie d'ouverture de la Conférence du Shandong sur le développement du tourisme

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=401827

Légende : Un important salon du tourisme culturel, « Un gage sincère d'amour pour Yantai »

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=401834

Légende : Un important salon du tourisme culturel, « Un gage sincère d'amour pour Yantai »

