/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Lancement d'une vaste campagne de promotion pour les saines habitudes alimentaires/

MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL), le plus important réseau d'affaires au coeur de l'industrie des fruits et légumes au Québec, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera dévoilée une campagne de sensibilisation financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour inciter les Québécois à consommer davantage de fruits et légumes.

Dans le cadre du mouvement J'aime les fruits et légumes, Mme Sophie Perreault, présidente-directrice générale de l'AQDFL, en compagnie de la porte-parole, Mme Mélissa Bédard, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, dévoilera les détails de cette campagne.

Consignes pour participer

Déroulement

Quoi : Conférence de presse pour le lancement de la campagne de l'AQDFL

Qui : Christian Dubé, ministre de la Santé et de Services sociaux

Mélissa Bédard, porte-parole de la campagne

Sophie Perreault, présidente-directrice générale de l'AQDFL Quand : Lundi 27 septembre 2021

10 h 45 11 h 11 h 20 Accueil des médias Conférence de presse Entrevues et échanges individuels avec les responsables de la campagne

Lieu : Grande région de Montréal Le lieu de la conférence de presse sera communiqué aux journalistes accrédités.

Des espaces de stationnement seront disponibles.

En raison de la pandémie de COVID-19, le couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation physique sont en vigueur.

