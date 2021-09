Prodigy Technovations annonce le premier analyseur de protocole UFS4.0 M-PHYSM, UniPro® et UFS4.0 fonctionnel et testé au monde





LONDRES et MUNICH, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, société basée à Bangalore, présente son analyseur de protocole PGY-UFS4.0-PA M-PHYSM, UniPro®, UFS4.0 pour le développement et la validation de la prochaine génération de mémoire flash UFS 4.0 à 23,2 Gbps par interface de voie pour les applications 5G, mobiles, automobiles, IOT, AR/VR. PGY-UFS4.0-PA est l'instrument principal qui permet aux ingénieurs de conception et de test de tester les conceptions UniPro et UFS3.0 pour ses spécifications. PGY-UFS4.0-PA est rétrocompatible avec les spécifications UFS2.0/2.1/3.0 et 3.1.

La capture approfondie, les puissantes capacités de déclenchement et les vues d'analyse en profondeur donnent un aperçu sans précédent des couches de protocole Universal Flash Storage 4.0, UniPro® et M-PHYSM. La vue multicouche dans PGY-UFS4.0-PA offre une vue complète de l'activité des protocoles M-PHYSM, UniPro® et UFS dans une seule interface graphique. L'utilisateur peut facilement corréler les activités de protocole entre les couches de protocole pour un débogage rapide et trouver la cause des erreurs de protocole. L'utilisateur peut définir différentes conditions de déclenchement pour capturer une activité de protocole spécifique et décoder la communication entre l'hôte UFS4.0 et le dispositif. Les données décodées sont affichées sous forme de symboles, de paquets de couches UniPro et UFS. Le rapport d'erreurs fournit le résumé des différents types d'erreurs de protocole dans des millions de paquets de protocole.

Caractéristiques principales de l'analyseur de protocole PGY-UFS4 / 0-PA M-PHYSM, UniPro® et UFS4.0

Flexibilité pour capturer de très grandes données en utilisant un flux continu de données de protocole

La sonde active soudée et les sondes conçues sur mesure offrent une grande fidélité du signal

Décodage du protocole en temps réel avec analyse des erreurs

Déclenchement basé sur le contenu des paquets des couches MPHY, UniPro et UFS

Décodage des protocoles des couches MPHY, UniPro et UFS

Puissante capacité de recherche et de filtrage

Pour des informations détaillées sur le produit, visitez le site https://prodigytechno.com/device/ufs-4-0-protocol-analyzer/

Vous pouvez visionner la vidéo sur ce produit à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=ogSAzx2u0Ng

Prodigy Technovations présentera PGY-UFS4.0-PA au prochain MIPI Devcon. Rendez-nous visite lors de l'évènement vituel MIPI Devcon du 28 septembre 2021 au 29 septembre 2021 pour en discuter. Le webninaire UFS4.0 est prévu le 20 octobre 2021.

Prix, disponibilité :

Il est maintenant possible de commander le PGY-UFS4.0-PA . Pour l'évaluation et la tarification, écrivez à contact@prodigytechno.com

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations Pvt Ltd est le principal fournisseur de solutions innovantes d'analyse de protocole pour les technologies courantes et émergentes telles que eMMC , SD , SDIO , UHS II , I3C , RFFE , SPMI . Nous fournissons des solutions de décodage de protocole et de test de la couche PHY sur des équipements de test et de mesure. Les efforts continus de la société comprennent la mise en oeuvre réussie de solutions d'analyse de protocoles innovantes et complètes utilisant les dernières technologies matérielles.

Contact :

Godfree Coelho

Godfree.coelho@prodigytechno.com

+91 80 4212 6100

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1631999/HSG5B_Protocol.jpg

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1632010/UFS_video.mp4

Communiqué envoyé le 27 septembre 2021 à 05:16 et diffusé par :