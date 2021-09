Prodapt présentera sa vision d'un leadership éclairé en matière de 5G, de services en cloud et d'expérience client lors de la Digital Transformation World Series 2021 du TM Forum





Prodapt est finaliste du prix d'excellence 2021 du TM Forum dans la catégorie « Cloud Native IT and Networks » (Informatique et réseaux en cloud)

NEW YORK, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Prodapt, l'un des principaux fournisseurs de services de conseil, de technologie et de gestion pour le secteur vertical de la connectivité, revient à la Digital Transformation World Series (Conférence internationale sur la transformation numérique - DTWS) du TM Forum en tant que sponsor d'honneur et présentera sa vision du leadership éclairé en matière de 5G, de services en cloud et d'expérience client lors de l'événement de cette année.

Prodapt et son client Hrvatski Telekom (qui fait partie de Deutsche Telekom) se sont également retrouvés finalistes dans la catégorie des technologies de l'information et des réseaux natifs du cloud lors des Excellence Awards 2021 du TM Forum. Cet engagement consistait à moderniser leur système de gestion des commandes avec une approche native du cloud. Par ailleurs, Prodapt a remporté un Excellence Award du TM Forum en 2020, dans la catégorie des réseaux autonomes et de la périphérie.

« Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus au TM Forum pour organiser les Digital Transformation World Series 2021 », a déclaré Harsha Kumar, président de Prodapt. « Nous avons hâte de présenter les succès que nous avons obtenus auprès de nos clients dans la construction de réseaux à forte intensité logicielle et l'activation de la 5G, de services en cloud et de l'expérience client. »

Cette année, le DTWS réunira plus de 10 000 dirigeants du secteur vertical de la connectivité ainsi que des experts du secteur pour discuter des solutions innovantes qui permettent d'accélérer le rythme de la transformation numérique.

Prodapt démontrera son leadership intellectuel par le biais de conférences, d'un sommet virtuel sur le leadership numérique, de discussions et d'interviews de dirigeants du secteur, répartis sur quatre semaines.

Voici un aperçu du programme de Prodapt :

30 septembre, 17 h 30 ? 19 h 00 CEST : CxO Summit 2: The road to a cloud-native telco: Why, where, and how? (Sommet des dirigeants : En route vers des entreprises de télé-communications natives du cloud : pourquoi, où et comment ?)

Harsha Kumar , président de Prodapt, ainsi que d'autres dirigeants de l'industrie.

: CxO Summit 2: The road to a cloud-native telco: Why, where, and how? , président de Prodapt, ainsi que d'autres dirigeants de l'industrie. 5 octobre, 9 h 00 - 9 h 15 CEST : In Conversation: Software-intensive networks framework to fast track the rollout and integration of 5G and next-generation networks, to achieve business agility. (Discussion : Le cadre des réseaux à forte intensité logicielle pour accélérer le déploiement et l'intégration de la 5G et des réseaux de nouvelle génération, afin d'atteindre l'efficacité commerciale.)

Rajiv Papneja , vice-président principal et responsable international des services réseau et cloud, Prodapt

Ian Turkington , vice-président, département architecture et API, TM Forum

In Conversation: Software-intensive networks framework to fast track the rollout and integration of 5G and next-generation networks, to achieve business agility. , vice-président principal et responsable international des services réseau et cloud, Prodapt , vice-président, département architecture et API, TM Forum 13 octobre, 15 h 00 - 17 h 00 CEST : Blending the physical and digital world: What is the future of telco CX? (Mélanger le monde physique et numérique : quel avenir pour les dirigeants d'entreprises de télé-communication ?)

Antony Lisamore, Responsable B2B et informatique, Liberty Latin America

Smita Katariya , vice-présidente et responsable internationale de la pratique Salesforce, Prodapt

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt se concentre sur le secteur vertical de la connectivité. Les clients de Prodapt sont des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques / multiservices (D/MSP), des entreprises de technologie et de plateformes numériques dans le domaine de la connectivité.

Prodapt construit, intègre et exploite des solutions permettant des technologies et des innovations de nouvelle génération. Prodapt travaille avec des leaders mondiaux comme AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom et bien d'autres. Les clients de Prodapt aident aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et cinq milliards d'appareils à rester connectés.

Prodapt a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. L'entreprise fait partie d'un conglomérat commercial vieux de 120 ans, le groupe Jhaver, qui emploie plus de 22 000 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

