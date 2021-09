Le principal centre de lutte contre le cancer en France, l'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO), rejoint le réseau TriNetX pour consolider ses capacités de recherche





ST HERBLAIN, France, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO), l'un des principaux centres de cancérologie de province en France, a rejoint le réseau mondial de recherche en santé TriNetX pour faciliter les soins innovants aux patients, promouvoir la recherche clinique et soutenir l'optimisation des stratégies thérapeutiques.

« L'ICO est le premier centre de cancérologie à rejoindre le réseau TriNetX en France, une étape importante pour les deux organisations, nos chercheurs et nos patients qui bénéficieront d'un accès accru aux essais cliniques et aux opportunités de recherche collaborative », a déclaré Guillaume Mercusot, directeur de l'innovation et du développement à l'ICO.

La plateforme TriNetX permet aux investigateurs d'exploiter le potentiel des données mondiales harmonisées du monde réel ainsi que les analyses de pointe pour accélérer la recherche et la production de preuves du monde réel tout en protégeant simultanément la vie privée des patients grâce au réseau de recherche fédéré conforme au GDPR, au LGPD et à la HIPAA.

« En tant que membre du réseau TriNetX, l'ICO est désormais connecté à une communauté internationale compacte d'entreprises pharmaceutiques et d'institutions de recherche homologues qui augmenteront la visibilité de l'ICO et faciliteront la recherche clinique collaborative et les études de preuves dans le monde réel », a poursuivi M. Mercusot.

« TriNetX est ravi de faire partie de la stratégie de l'ICO visant à mieux exploiter les données du monde réel, les analyses et les relations avec les leaders de l'industrie et les organisations de soins de santé du monde entier pour renforcer ses capacités de recherche », a déclaré Olivier Denquin, responsable des partenariats régionaux, France, chez TriNetX.

« TriNetX se réjouit de soutenir les objectifs de recherche de l'ICO et, en fin de compte, d'apporter une valeur ajoutée aux patients et aux chercheurs », a déclaré Steve Lethbridge, premier vice-président des partenariats mondiaux dans le secteur de la santé chez TriNetX.

À propos de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO)

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO) est un centre de cancérologie de premier plan, doté d'une expertise internationale, alimenté par une dynamique d'innovation - à la fois dans la mise au point de thérapies innovantes et dans la révolution de l'utilisation des données et des technologies appliquées au traitement. Avec près de cent ans d'expérience, l'ICO traite chaque année plus de 46 000 patients atteints de cancer sur deux sites à St Herblain et Angers en Pays de la Loire, en France. L'ICO est le plus grand centre de cancérologie de sa région et le troisième à l'échelle nationale. L'ICO est le premier centre de radiothérapie en France, avec une moyenne de 99 000 séances par an, et fait figure de pionnier dans le domaine de la reconstruction mammaire. Pour en savoir plus, visitez ICO à https://www.institut-cancerologie-ouest.com

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est un réseau mondial d'organisations de soins de santé et d'entreprises de sciences de la vie qui mènent des recherches dans le monde réel pour accélérer le développement de nouvelles thérapies. Grâce à sa plateforme en libre-service, conforme aux normes HIPAA, GDPR et LGPD, composée de DSE fédérés, d'ensembles de données et de partenariats de conseil, TriNetX met la puissance des données du monde réel entre les mains de sa communauté mondiale afin d'améliorer la conception des protocoles, de rationaliser les opérations d'essai et d'enrichir la production de données probantes dans le monde réel. Pour en savoir plus, visitez TriNetX à www.trinetx.com ou suivez @TriNetX sur Twitter.

