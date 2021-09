EcoFlow lance DELTA Max, une station d'alimentation de secours pour domicile





Avec une capacité de base de 2016Wh extensible à 6048Wh, la dernière batterie de la série EcoFlow DELTA est disponible dans certains marchés mondiaux

PARDUBICE, République tchèque, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- EcoFlow, une société spécialisée dans les solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, annonce aujourd'hui que la station d'alimentation EcoFlow DELTA Max est disponible en Europe. Avec une capacité de base de 2016Wh, la capacité du DELTA Max peut atteindre 6048Wh lorsqu'il est connecté à deux batteries supplémentaires intelligentes ? suffisamment pour répondre aux besoins énergétiques d'urgence d'une famille en moyen pendant deux jours.

En modernisant sa gamme de produits actuelle, EcoFlow a vu le besoin d'une batterie avec une plus grande capacité compte tenu de l'augmentation des pannes de courant et les consommateurs recherchent donc des solutions énergétiques plus autonomes. En 2019, EcoFlow a lancé EcoFlow DELTA sur Kickstarter, qui est rapidement devenu un favori des fans en raison de sa vitesse de charge et de sa grande capacité. Deux ans plus tard, l'entreprise a procédé à deux mises à niveau de la gamme EcoFlow DELTA ? EcoFlow DELTA Max et le DELTA Pro à 3,6 kWh, pour ceux qui ont besoin encore plus d'électricité.

« La série EcoFlow DELTA a été très bien accueillie, et nos clients nous ont dit qu'ils voulaient que leurs batteries soient plus puissantes », a déclaré Thomas Chan, directeur de la R-D chez EcoFlow. « EcoFlow DELTA Max porte la résilience à un autre niveau. Il peut effectivement fournir une alimentation de secours pour toute la maison et atténuer l'impact des pannes de courant. »

Grande capacité avec design extensible

EcoFlow DELTA Max a une capacité de 2016Wh, qui peut répondre aux besoins d'une famille en cas d'urgence (quatre lumières, un ventilateur, un routeur, un ordinateur portable, un réfrigérateur et des smartphones) pour une demi-journée. Lorsqu'elle est connectée à deux batteries supplémentaires, la capacité peut atteindre 6048Wh, ce qui permet à une famille de survivre confortablement à une panne de courant de deux jours.

Conçue pour être plus qu'une alimentation de secours pour la maison, EcoFlow DELTA Max, à sa capacité maximale, peut aussi soutenir la consommation d'énergie d'un véhicule de loisirs (un véhicule de loisirs utilise en moyen 20 kWh d'électricité par jour) pendant plus de sept heures.

Une recharge rapide sur secteur

Avec une capacité plus importante par rapport à EcoFlow DELTA (de 1260Wh à 2016Wh), EcoFlow DELTA Max nécessite la même durée temps pour être rechargée entièrement? moins de deux heures. EcoFlow DELTA Max peut être rechargée à 2000W via des prises AC standard. Cette entrée maximale permet à une seule unité d'EcoFlow DELTA Max d'être rechargée de 0 % à 100 % en 1,6 heure, ce qui est deux fois plus rapide par rapport aux produits similaires sur le marché. La batterie peut également accepter une double charge : avec une prise secteur et deux panneaux solaires de 400 W simultanément, ce qui permet d'augmenter l'entrée de charge jusqu'à un maximum de 300 W. Cette double charge nécessite que DELTA Max et sa batterie supplémentaire soient connectés et les deux unités ensemble peuvent être entièrement chargées en 2 heures.

Alimente 99 % des appareils

Avec une sortie de 2400W AC, EcoFlow DELTA Max peut alimenter 99% des appareils, y compris les bouilloires électriques, les climatiseurs, les chauffages d'appoint, les fers à repasser à vapeur et les séchoirs à linge électriques. Avec la technologie X-Boost d'EcoFlow, EcoFlow DELTA Max peut même prendre en charge des appareils avec une puissance nominale allant jusqu'à 3000W, bien en avance de tous ses concurrents ayant la même autonomie.

D'autres amélioration dans EcoFlow DELTA Max comprennent une recharge solaire plus efficace, la télécommande et la surveillance sur l'appareil via l'application EcoFlow, et la caisse extérieure de la batterie est conçue pour être plus solide et de durable.

Série EcoFlow DELTA

Après le lancement de EcoFlow DELTA Max, EcoFlow prévoit de lancer au quatrième trimestre 2021 EcoFlow DELTA Max (1600) pour les clients ayant des besoins en énergie de secours à plus petite échelle. EcoFlow DELTA Max (1600) a une capacité de base de 1612Wh, qui peut augmenter à 5644Wh lorsqu'il est connecté avec deux batteries supplémentaires.

Au début de l'année, EcoFlow a présenté la batterie domestique portable DELTA Pro et son écosystème. Son écosystème a suffisamment d'énergie, après une charge complète, pour répondre à la consommation d'énergie d'urgence d'une famille pendant environ une semaine. Avec une capacité extensible jusqu'à 25 kWh, elle peut se recharger complètement en moins de deux heures. C'est la première batterie du secteur qui peut être rechargée à travers de plusieurs sources d'énergie : le secteur, la borne de recharge pour véhicules électriques, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le gaz. Lancée sur Kickstarter en juillet, elle a récolté plus d'un million de dollars américains (environ 0,84 million d'euros) au cours de ses dix premières minutes.

EcoFlow lance également un autre produit de la série DELTA, le DELTA mini le même jour. Avec un poids de 10,7 kg et un prix de 1 099 euros, la DELTA mini est le modèle le plus léger et le plus portable de la série DELTA d'EcoFlow.

