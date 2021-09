CCTV+ : Cérémonie d'ouverture du Zhongguancun Forum 2021 : Xi Jinping appelle à une coopération mondiale en matière d'innovation dans le domaine des sciences et des technologies





BEIJING, 27 septembre 2021 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a appelé à une coopération mondiale en matière d'innovation scientifique et technologique lors du Zhongguancun Forum à Beijing, vendredi.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture du Forum par vidéoconférence, Xi Jinping a déclaré que les pays du monde entier devraient intensifier l'ouverture et la coopération dans le domaine des sciences et des technologies, et explorer des approches et des moyens permettant de s'attaquer à des problèmes mondiaux cruciaux grâce à des efforts concertés en matière d'innovation.

« Il est plus que jamais impératif que tous les pays intensifient l'ouverture et la coopération et explorent des approches et des moyens pour s'attaquer à des enjeux mondiaux cruciaux grâce à des efforts concertés en matière d'innovation dans le domaine des sciences et des technologies. Tous les pays doivent faire preuve de solidarité pour affronter les défis communs de notre époque et faire progresser ensemble la noble cause de la paix humaine et du développement », a-t-il ajouté.

« La Chine attache une grande importance à l'innovation dans le domaine des sciences et des technologies et s'est engagée dans la coopération mondiale à cet égard. À l'avenir, nous renforcerons les échanges internationaux dans ce secteur avec une attitude plus ouverte. Nous nous engagerons activement dans le réseau mondial de l'innovation et nous nous unirons à d'autres pays pour promouvoir la recherche fondamentale. Nous favoriserons la commercialisation des résultats de recherche, stimulerons le développement économique, renforcerons la protection des droits de propriété intellectuelle, créerons un écosystème d'innovation de premier ordre et favorisons le concept de « la science et la technologie au service du bien » dans le but d'atteindre les objectifs ultimes que sont l'amélioration de la gouvernance mondiale dans le domaine des sciences et des technologies et le bien-être de l'humanité », a poursuivi Xi Jinping.

« Zhongguancun est la première zone pilote nationale d'innovation indépendante en Chine. Le Zhongguancun Forum est une plateforme nationale d'échanges et de coopération internationale dans le domaine des sciences et des technologies. La Chine soutient Zhongguancun pour lancer une nouvelle série de réformes, accélérer la construction d'un parc de science et technologie de classe mondiale et apporter de nouvelles contributions à l'innovation et à la coopération à l'échelle mondiale dans le domaine des sciences et des technologies. J'espère que les participants au Forum auront des échanges approfondis et des idées communes sur la façon de faire progresser l'innovation et la coopération mondiales en matière des sciences et de technologies et de bâtir une communauté représentant un avenir commun pour l'humanité », a conclu Xi Jinping.

Le Forum de cette année aura lieu du 24 au 28 septembre. Sous le thème « intelligence, santé et carboneutralité », il vise à démontrer la volonté de la Chine à promouvoir le développement par la science et la technologie, à construire une civilisation écologique et à renforcer la coopération internationale dans le domaine du changement climatique.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=ftSujLjG0sc

