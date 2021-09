EcoFlow lance DELTA Max, une station d'alimentation de secours pour domicile





EcoFlow, société spécialisée dans les solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, annonce aujourd'hui la mise sur le marché européen de la station d'alimentation EcoFlow DELTA Max, distribuée par Franssen-Loisirs/ Réseau Altago.

Grande autonomie avec une conception extensible

L'EcoFlow DELTA Max possède une capacité de 2016Wh, lui permettant, en cas d'urgence, de répondre aux besoins d'alimentation électrique d'une famille pendant une demi-journée. Lorsqu'elle est connectée à deux batteries supplémentaires, sa capacité atteint 6048Wh, lui conférant, ainsi, la possibilité de subvenir aux besoins électriques d'une famille pendant deux jours, consécutivement à une coupure de courant.

Conçue pour être plus qu'une alimentation de secours pour la maison, l'EcoFlow DELTA Max, grâce à sa capacité maximale, peut aussi soutenir la consommation d'énergie d'un véhicule de loisirs (consommant en moyenne 20 kWh par jour) pendant plus de sept heures.

Recharge rapide sur secteur

Malgré une autonomie supérieure à l'EcoFlow DELTA (de 1260Wh à 2016Wh), EcoFlow DELTA Max ne nécessite pas plus de temps pour être entièrement rechargée (moins de deux heures). Elle accepte une charge de 2000W via des prises murales. Cette entrée maximale permet une recharge de 0 % à 100 % en 1,6 heure, soit un rechargement deux fois plus rapide en comparaison aux produits similaires présents sur le marché. La batterie peut également être rechargée simultanément par deux entrées : par une prise secteur et deux panneaux solaires de 400 W par exemple, augmentant, ainsi, l'entrée de charge jusqu'à un maximum de 3000 W.

Alimenter 99 % des appareils

Avec une sortie de 2400W AC, l'EcoFlow DELTA Max peut alimenter 99% des appareils, y compris les bouilloires électriques, les climatiseurs, les chauffages d'appoint, les centrales vapeur et les séchoirs à linge électriques. Avec la technologie X-Boost d'EcoFlow, l'EcoFlow DELTA Max peut même prendre en charge des appareils avec une puissance nominale allant jusqu'à 3000W, bien en avance sur tous ses concurrents possédant la même autonomie.

Série EcoFlow DELTA

Après le lancement d'EcoFlow DELTA Max, EcoFlow prévoit de lancer au quatrième trimestre 2021 l'EcoFlow DELTA Max (1600), et au mois d'octobre une autre nouveauté de la série DELTA : la DELTA mini. Avec son poids de 10,7 kg, au prix à 1 099 euros, la DELTA mini est le modèle le plus léger et transportable de la série DELTA d'EcoFlow.

