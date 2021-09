Huawei lance une solution de cloud aéroport pour accélérer la transformation numérique vers des aéroports intelligents





SHANGHAI, Chine, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors de la HUAWEI CONNECT 2021, Huawei a lancé sa dernière solution de cloud aéroport qui offre un large éventail de fonctionnalités exceptionnelles, telles qu'un accès unique, un réseau pour tous les services, un cloud sur plusieurs zones et une sécurité intégrée à guichet unique. Cette solution riche en fonctionnalités permet à la transformation numérique des aéroports d'accroître l'efficacité opérationnelle, d'améliorer l'assurance de la sécurité et d'améliorer l'expérience de voyage, ouvrant la voie à des aéroports intelligents.

L'aviation civile mondiale d'aujourd'hui connaît une transformation numérique rapide. Les aéroports ? où les services de transport pour les compagnies aériennes, les passagers et les transporteurs de fret ont lieu ? déplacent leur orientation numérique de la croissance à grande vitesse à la croissance de haute qualité. Dans un tel contexte, les aéroports doivent relever un certain nombre de défis urgents. Par exemple, ils doivent faire converger les données des réseaux cloisonnés traditionnels pour prendre en charge de nouveaux services, tels que la répartition intelligente d'emplacements. Ils doivent également améliorer l'expérience Wi-Fi des passagers dans les aérogares pour se hisser dans le classement de satisfaction des passagers du Conseil international des aéroports (ACI). En outre, étant donné que la cloudification des services brise les frontières physiques traditionnelles, les aéroports doivent répondre aux nouvelles préoccupations en matière de défense de sécurité. Et en raison de l'échelle de réseau en pleine expansion, les aéroports doivent également augmenter de toute urgence l'efficacité des opérations et de la maintenance (O&M).

Alex Sun a déclaré : « Grâce aux innovations technologiques continues en matière de sécurité, d'efficacité et d'expérience dans les aéroports, Huawei continuera à travailler avec davantage de clients et de partenaires dans le monde entier pour faire progresser la solution de cloud aéroport, favorisant ainsi la transformation numérique des aéroports intelligents. »

La solution de cloud aéroport de Huawei se compose du réseau d'accès au terminal de l'aéroport, du réseau principal, du réseau de centre de données cloud et de la sécurité réseau intégrée. Cette solution possède les quatre fonctionnalités particulières suivantes :

Accès unique et création de réseau continue certifié Wi-Fi 6 : La solution de Huawei s'appuie sur AirEngine Wi-Fi 6 pour créer un réseau d'accès sans fil gigabit pour une couverture continue longue portée dans tout le terminal de l'aéroport. En particulier, les antennes intelligentes uniques composées de 4 éléments augmentent la distance de couverture de 20 %, obtenant une couverture Wi-Fi complète sans angles morts. En outre, des algorithmes intelligents sont utilisés pour diriger l'itinérance en temps réel, assurer des transferts d'itinérance à l'échelle du réseau sans perte d'information et, à termes, prévenir l'interruption des services proposés aux voyageurs tels que la vidéo et les jeux.

Un réseau pour tous les services et IPv6+ permettant plus d'innovations : La solution de Huawei s'appuie sur la technologie innovante IPv6+ pour construire un réseau principal centralisé pour plusieurs services. Parmi les avantages qui en résultent, on peut citer le découpage de réseau au niveau du Mbps du secteur, l'isolation du trafic réseau de plus de 1000 applications et la garantie de bande passante à 100% pour les principaux services. Ces caractéristiques impressionnantes permettent au réseau principal de s'adapter pleinement à de nombreux services, tels que le contrôle de sécurité, la protection de la sécurité, les commerces et l'assistance en escale.

Un cloud sur plusieurs zones et un réseau en tant que service (NaaS) : Après la migration des services aéroportuaires vers le cloud, les centres de données cloud sont répartis sur de vastes zones. En tant que telle, la solution de Huawei prend en charge le déploiement automatique du réseau pour accélérer le provisionnement des services et utilise des technologies intelligentes pour prédire les pannes et les localiser avec précision en quelques minutes. Le taux proactif de prédiction des pannes du réseau peut atteindre plus de 90 %, ce qui améliore considérablement l'efficacité opérationnelle des aéroports.

Sécurité intégrée à guichet unique et collaboration entre le cloud et le réseau : Les données des services aéroportuaires deviennent de plus en plus précieuses et la sécurité des données devient une priorité absolue. En réponse, la solution de Huawei introduit un système de collaboration cloud-réseau-sécurité qui s'appuie sur une architecture zero-trust pour la détection dynamique et l'analyse intelligente. Cela permet d'obtenir des informations en temps réel sur le niveau de sécurité à l'échelle du réseau et une détection efficace des menaces avec une précision de plus de 96 %.

Huawei continue d'innover pour répondre aux attentes des clients des aéroports en matière de sécurité, d'efficacité et d'expérience. Possédant une riche expertise technique et une solide expérience dans le domaine de la transformation numérique, Huawei s'associera à davantage de clients et de partenaires aéroportuaires pour explorer et mettre en oeuvre des solutions aéroportuaires innovantes, accélérant ainsi la transformation numérique vers des aéroports intelligents.

Huawei organise la HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l'événement de cette année est Plongez au coeur du numérique. Nous allons approfondir la mise en oeuvre pratique de technologies telles que le cloud, l'IA et la 5G dans tous les secteurs, et analyser la manière dont elles peuvent rendre les entreprises de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, à termes, plus résilientes à mesure que nous nous dirigeons vers la reprise économique.

