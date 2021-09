La course Spirit of Wipro rassemble des participants de plus de 35 pays





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), société mondiale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus métier, a organisé aujourd'hui la 16e édition de la course internationale « Spirit of Wipro » (SOW), réunissant plusieurs milliers de participants dans 35 pays, qui ont couru ensemble par la pensée.

Depuis seize ans, les membres de Wipro du monde entier se sont réunis pour célébrer les valeurs fondamentales de Wipro. La course annuelle SOW vise à inspirer les employés à être des citoyens responsables du monde.

Le thème de cette année était « Ensemble. Vers la grandeur », inspiré par la résilience dont ont fait preuve les membres de Wipro dans une année de perturbations sans précédent. En plus de surpasser tous les paramètres de l'entreprise, les équipes de Wipro sont restées déterminées à soutenir leurs collègues et à créer un impact social durable au sein de toutes les communautés.

Comme l'année dernière, la course de cette année a également été virtuelle, et les coureurs ont strictement respecté les directives locales et les protocoles de sécurité liés au COVID-19 pendant leur participation à l'événement.

Même dans ces conditions, l'enthousiasme a été grand. Les participants ont utilisé l'application Strava disponible gratuitement pour suivre leurs progrès et rester en contact avec les autres coureurs du monde entier. Wipro a également encouragé les employés à partager des selfies et des vidéos avant la course et tout au long de la journée, que l'entreprise a organisés et partagés sur les canaux internes et sur les réseaux sociaux.

Chaque année, tous les bénéfices de la course Spirit of Wipro sont complétés par une somme équivalent par Wipro et sont utilisés par Wipro Cares, la branche d'initiatives communautaires de Wipro Limited. Dans le passé, ces dons ont principalement servi à soutenir l'éducation d'enfants défavorisés. En 2020, la plupart des recettes ont été consacrées aux efforts de secours face à la pandémie, et ces efforts se poursuivront également cette année. Grâce à ces contributions et à l'impact communautaire plus large de l'entreprise, Wipro continue de travailler à sa vision de créer une société plus équitable et durable pour tous.

Après avoir participé à l'événement, Thierry Delaporte, chef de la direction et directeur général de Wipro Limited, a déclaré : « L'engagement de Wipro envers le progrès va au-delà de l'innovation numérique et de la transformation de l'entreprise. La course Spirit of Wipro en est la preuve. Nous sommes une famille mondiale, animée par un engagement commun : celui de nous soutenir les uns les autres, de travailler pour un avenir plus sain et de redonner à nos communautés. »

Saurabh Govil, président et directeur des ressources humaines de Wipro Limited, a confié pour sa part : « Après une année qui a été une leçon d'humilité, il est émouvant de voir les membres de Wipro du monde entier se réunir, même si ce n'est que virtuellement. La course Spirit of Wipro incarne les valeurs et la culture qui font de nous une organisation résiliente et motivée. Nous pensons que les contributions dérivées de l'événement vont aider à créer un impact positif sur les communautés locales dans les pays où nous opérons ».

