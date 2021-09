Avis - Rappel d'un lot de Glucagon utilisé pour le traitement de l'hypoglycémie en raison de risques potentiels graves pour la santé





Résumé

Produit : Glucagon (DIN : 02243297; numéro de lot : D239382A; date de péremption : 10 mai 2022)

Problème : Eli Lilly Canada Inc. rappelle un lot de Glucagon à la suite d'une plainte selon laquelle une fiole de ce lot était sous forme liquide plutôt que sous forme de poudre. Le produit Glucagon se présente normalement sous la forme d'une poudre accompagnée d'une solution de dilution; le produit doit être utilisé immédiatement après avoir été mélangé.

Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas le produit de ce lot. Composez le 9-1-1 immédiatement si vous ou un membre de votre famille, y compris un enfant, avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé, comme de l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) ou des convulsions. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions ou des inquiétudes relativement au produit que vous utilisez.

Problème

Eli Lilly Canada Inc. rappelle un lot de Glucagon (D239382A, date de péremption : 10 mai 2022), à la suite d'une plainte selon laquelle une fiole de ce lot était sous forme liquide plutôt que sous forme de poudre. Le produit Glucagon se présente normalement sous la forme d'une poudre accompagnée d'une solution de dilution; le produit doit être utilisé immédiatement après avoir été mélangé. Le problème pourrait toucher d'autres fioles dans ce lot.

Les fioles du lot concerné risquent de ne pas donner les résultats attendus dans le traitement des patients souffrant d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang), ce qui pourrait entraîner la persistance de l'hypoglycémie. Ces fioles risquent également d'entraîner d'autres conséquences graves pour la santé comme une perte de conscience et des convulsions.

Glucagon est un médicament délivré sur ordonnance et administré par injection pour le traitement d'urgence de l'hypoglycémie grave (perte de conscience causée par un faible taux de sucre dans le sang), qui peut survenir chez les patients diabétiques (enfants et adultes) traités à l'insuline.

Santé Canada surveille l'efficacité du rappel de l'entreprise ainsi que la mise en oeuvre de toute mesure corrective et préventive nécessaire.

Ce que doivent faire les consommateurs

Composer le 9-1-1 immédiatement si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé, comme de l'hypoglycémie ou des convulsions.

si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous avez des problèmes de santé, comme de l'hypoglycémie ou des convulsions. Éviter d'utiliser le produit Glucagon du lot D239382A.

Communiquer avec Eli Lilly Canada Inc. au 1-888-545-5972 si vous avez des questions sur le rappel.

Signaler à Santé Canada tout effet indésirable ou toute plainte concernant un produit de santé.

Produits touchés

Entreprise Nom du produit/ingrédient pharmaceutique actif (IPA) DIN Lot Date de péremption Eli Lilly Glucagon 02243297 D239382A 10 mai 2022

Photos

