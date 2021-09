PENCIL LAB FAIT SON ENTRÉE À ADIHEX 2021





La 18ème édition du Salon International de la Chasse et des Sports Equestres d'Abu Dhabi (ADIHEX) qui se déroulerait du 27 septembre au 3 octobre représente une plateforme opportune pour la première grande participation de Pencil Lab Design Studio à cet événement de grande envergure, le plus important au Moyen-Orient et en Afrique.

Présentant plus de 800 marques et entreprises, l'événement est organisé sous le thème "Développement durable et patrimoine... une aspiration renaissante", mettant en valeur le patrimoine, la culture et les sports authentiques et leur relation etroite avec l'histoire arabe.

Dans le cadre sa première participation à une grande exposition en tant qu'entreprise, Pencil Lab, une initiative lancée par les Émirats Arabes Unis, présentera ses oeuvres à travers trois grandes peintures à l'huile réalisées par l'artiste citoyen de Pencil Lab. Cette initiative vise à souligner le lien étroit entre les arts, comme la peinture et la photographie, avec l'histoire et la civilisation arabes.

Les trois peintures symbolisent la vision du père fondateur des Émirats Arabes Unis pour la ville d'Abou Dhabi entre le passé et le présent, et font écho l'ascension en puissance d'un pays, à l'image des origines naissantes de l'entreprise.

- Le premier tableau intitulé "Re:Visions" représente la main de son S.E. Cheikh Zayed dessinant dans le sable avec une simulation en arrière-plan reproduisant "de plus grandes choses à venir". Une allégorie d'un futur sophistiqué perçu à partir d'humbles débuts.

- Le second tableau intitulé "Equine Equinox" illustre un jeu de mots, décrivant les chevaux qui séparent les nuages clairs et sombres. Étant donné que les équinoxes se produisent en mars et en septembre (lors de la tenue d'ADIHEX), rendant le jour et la nuit de durée égale, cet événement marque une ressemblance frappante avec l'approche du yin et du yang.

- Le troisième tableau intitulé "Esteemed" exprime le respect et l'admiration pour deux personnalités éminentes : Cheikh Mohammad Bin Zayed d'Abou Dhabi et le Cheikh Mohammed bin Rashid de Dubaï, avec la Vision de Dubaï Expo 2020 (Al Wasl Plaza) en arrière-plan.

Bien qu'il s'agisse de sa première participation à un événement d'une telle envergure, Pencil Lab s'efforce de faire une déclaration pour annoncer sa portée et ses capacités pour soutenir les efforts déployés par les Émirats Arabes Unis qui se préparent préparent pour les 50 prochaines années. Dans le but de favoriser la pertinence et le respect à l'égard de ces événements nationaux, tout en présentant les idées et la performance de la société, Pencil Lab est fière de son approche innovante qui consiste à créer de l'art et d'illustrations traditionnels à l'aide de techniques de reproduction et de composition numériques.

Pour en savoir plus sur ADIHEX 2021, veuillez consulter le site électronique suivant : www.adihex.com. Et pour connaître Pencil Lab Design Studio, veuillez consulter www.pencillab.ae.

