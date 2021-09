Le FPI Nexus établit un programme de financement par titres de participation au cours du marché





/NE PAS DISTRIBUER VIA LES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL et TORONTO, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui qu'il a établi un programme de 50 millions de dollars de financement par titres de participation au cours du marché (le « Programme »).

Le Programme permet au FPI d'émettre, à sa discrétion, jusqu'à 50 000 000 $ de parts de fiducie du FPI (les « Parts du FPI ») au public de temps à autre. Les émissions de Parts du FPI dans le cadre du Programme, le cas échéant, seront effectuées conformément aux termes d'une convention de placement de titres de participation datée du 24 septembre 2021 (la « Convention de placement de titres de participation ») entre le FPI, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières Desjardins. Les Parts vendues dans le cadre du Programme seront vendues directement à la Bourse de Toronto, ou sur tout autre marché reconnu dans la mesure permise, aux cours du marché en vigueur au moment de la vente. Le Programme sera effectif jusqu'au 17 août 2023, à moins qu'il ne soit préalablement résilié aux termes de la Convention de placement de titres de participation. Le FPI a l'intention d'utiliser le produit net des Parts du FPI vendues dans le cadre du Programme, le cas échéant, pour financer des acquisitions, rembourser de la dette, financer des investissements de développement et aux fins générales du fonds de roulement.

Le volume et le moment des émissions dans le cadre du Programme, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion du FPI. Étant donné que les Parts du FPI émises dans le cadre du Programme seront émises au public aux cours du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier entre les acheteurs et pendant la période d'émission.

Le Programme a été établi par le biais d'un supplément de prospectus daté du 24 septembre 2021 (le « Supplément de prospectus ») relatif au prospectus préalable de base simplifié du FPI daté du 16 juillet 2021 (le « Prospectus préalable de base »). De plus amples détails sur le Programme sont présentés dans le Supplément de prospectus. Le Supplément de prospectus, le Prospectus préalable de base et la Convention de placement de titres de participation sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Parts du FPI offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et, par conséquent, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, ou à, ou pour le compte ou au profit de « personnes américaines » (telles que définies dans le règlement S en vertu de la loi de 1933), sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de la loi de 1933.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 90 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 6,8 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 43 795 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 16 400 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Alors que le FPI prévoit que les événements et les développements subséquents peuvent modifier son point de vue, le FPI renonce spécifiquement à toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. Ces déclarations prospectives ne devraient pas être considérées comme représentant les points de vue du FPI à partir de toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne peut garantir que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de telles déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

