Une nouvelle Commission internationale d'experts constate que la lutte mondiale contre le tabagisme est au point mort





LONDRES, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Les efforts mondiaux pour mettre fin au tabagisme sont au point mort et nécessitent une refonte radicale pour empêcher un milliard de personnes de mourir au cours de ce siècle, selon un nouveau rapport de cinq experts de premier plan, membres de la Commission internationale pour relancer la lutte contre le tabagisme.

Dans le monde, on estime que 1,14 milliard de personnes utilisent du tabac. Près de 8 millions de personnes meurent chaque année de causes liées au tabac. Depuis la création du traité de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la santé (CCLAT de l'OMS) il y a 18 ans, la demande de tabac a diminué, mais beaucoup trop lentement et, dans certains pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), pas du tout.

La Commission a été créée pour recommander un ensemble de mesures visant à accélérer la fin du tabagisme chez les adultes et d'autres usages toxiques du tabac. Présidé par l'ambassadeur (à la retraite) James K. Glassman, ancien des États-Unis Sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique et aux affaires publiques, la Commission comprend des représentants de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

L'un des principaux objectifs du rapport est l'incapacité des gouvernements et des organisations internationales à répondre aux besoins particuliers des pays en développement, ainsi qu'aux besoins des communautés marginalisées dans les pays à revenu élevé.

Le rapport note que si les tendances actuelles se poursuivent, le nombre de décès dus à la cigarette et à d'autres formes nocives de tabac passera de 100 millions de décès liés au tabac au 20ème siècle à un milliard de décès liés au tabac au 21ème siècle.

Il décrit également le bilan économique du tabac comme tout aussi frappant, coûtant déjà environ 6 % de toutes les dépenses de santé mondiales chaque année ? environ un demi-trillion de dollars ? et ne faisant que croître.

Le rapport contient 19 recommandations, notamment : élargir l'accès à la réduction des méfaits du tabac dans les PRFI et permettre à toutes les compagnies de tabac d'élaborer un plan pour éliminer progressivement les produits combustibles à haut risque.

Le commissaire ambassadeur (à la retraite) James K. Glassman, a déclaré :

« Le tabagisme est le plus grand défi de santé publique dans le monde aujourd'hui. Nous avons besoin d'audace, d'imagination et de la reconnaissance du fait que les préférences des consommateurs et les nouvelles technologies sont les forces qui conduiront au changement nécessaire.

« Nous disposons désormais de l'outil de sevrage le plus puissant de l'histoire : une technologie qui délivre de la nicotine sans les dangers pour la santé causés par la combustion du tabac. Public Health England a constaté que les cigarettes électroniques étaient 95 % moins nocives que les cigarettes combustibles. Nous ne devons pas l'ignorer. En associant la meilleure science à une politique publique intelligente, le fléau du tabagisme peut être éliminé. »

