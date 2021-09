La solution d'enregistrement de conformité Red Box est certifiée pour Microsoft Teams





LONDRES, et NEW YORK, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Red Box, une plate-forme de premier plan pour la voix, annonce aujourd'hui la certification de sa solution d'enregistrement de conformité pour Microsoft Teams dans le cadre du programme de certification des partenaires Microsoft des éditeurs de logiciels indépendants (ISV).

Suite à des tests approfondis approuvés par des tiers, la solution garantit le respect des exigences réglementaires avec une intégration d'enregistrement de conformité basée sur des règles pour Microsoft Teams, offrant une capture, une transcription, un stockage, une récupération, un archivage et une rétention sécurisée des communications à l'échelle de l'entreprise, ainsi que la rétention contrôlée des métadonnées.

« La certification est une puissante approbation des capacités de capture de la communication de Red Box, permettant aux organisations d'un large éventail de secteurs verticaux, tels que la finance, la santé et la sécurité publique, d'opérer sous des obligations réglementaires strictes et d'exploiter les avantages de la collaboration numérique, tout en restant conformes aux réglementations telles que MiFID II, Dodd Frank et PCI DSS », commente Pete Ellis, CPO de Red Box.

La solution Red Box répond à toutes les exigences rigoureuses du marché, offrant une expérience utilisateur sécurisée inégalée avec des options de déploiement flexibles dans le cloud, hybrides et sur site.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fourniture d'enregistrements de conformité hautement résilients pour les clients du monde entier, Red Box prend en charge à la fois des équipes Microsoft dédiées et des environnements mixtes de téléphonie et de centre de contact pour s'assurer que les entreprises capturent et transcrivent chaque conversation à des fins réglementaires.

Red Box agit également comme une passerelle vers les principales applications d'IA, d'automatisation, d'analyse et de stockage en offrant aux clients un accès et un contrôle complets de ce riche ensemble de données vocales capturées en temps réel. Les API ouvertes assurent l'intégration avec un vaste écosystème de partenaires de premier plan qui comprend des solutions d'archivage de la conformité, de détection et de surveillance des fraudes, ainsi que des plates-formes CRM, CX, de performance commerciale et de business intelligence.

Red Box est également intégré à Microsoft Dynamics 365 Customer Service Insights et Sales Insights. En tant que partenaire téléphonique privilégié pour Conversation Intelligence, cela comprend l'utilisation des données capturées pour améliorer les performances de vente et l'expérience client avec l'analyse des appels à grande échelle.

« La solution d'enregistrement de la conformité Red Box et son intégration avec Teams et Dynamics 365 signifient que les organisations peuvent bénéficier d'un travail d'équipe rationalisé et d'informations analytiques améliorées, tout en respectant les exigences réglementaires pertinentes en matière de tenue de dossiers, de surveillance, de gouvernance des données et de reporting »,commente Pete Daderko, directeur du marketing produit, Microsoft Teams Phone.

À propos de Red Box

Fort de plus de 30 ans d'expérience en ce qui a trait à donner aux organisations les moyens de capturer, de sécuriser et de valoriser la voix à l'échelle de l'entreprise, Red Box est le plus grand spécialiste dédié des communications vocales. Conversa de Red Box est la première plate-forme vocale pour les entreprises de prochaine génération véritablement ouverte fondée sur les microservices au monde. Elle offre aux clients un accès ouvert et un contrôle sur la voix et les médias capturés, une capture résiliente de données de haute qualité en temps réel à l'échelle de l'entreprise, la liberté d'utiliser ces données dans n'importe quelle application et un TCO leader sur le marché.

Red Box est approuvé par des organisations de premier plan dans les secteurs des services financiers, des centres de contact, du gouvernement et de la sécurité publique (y compris six des plus grandes banques du monde, 85 % des courtiers intermédiaires mondiaux, des centaines de centres d'appels et plus de 80 % des forces de police britanniques) et nous capturons et sécurisons des millions d'appels par jour pour des milliers de clients à travers le monde.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.redboxvoice.com.

