Port du masque dans les aires communes des RPA - Une mesure qui suscite le mécontentement des résidents.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est une mesure exagérée dans un milieu sous contrôle. « On tente de tuer une mouche avec un bazooka. Beaucoup trop d'aînés vont pâtir d'une mesure qui ne les concerne pas », regrette Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

La situation pandémique dans les 144 809 unités des 1 712 RPA du Québec est totalement maîtrisée. Le nombre de résidents actuellement atteints de la Covid-19 est de 67 dans 20 RPA et sur ce nombre, 32 sont dans une seule RPA. Hormis ces cas, les aînés qui habitent les RPA sont doublement vaccinés à 95 % et se portent TRÈS BIEN.

« Cette nouvelle mesure vise quoi au juste ? Surtout qu'à compter du 15 octobre, aucune personne non vaccinée n'accèdera aux RPA », note monsieur Desjardins.

Depuis le début de la pandémie, les propriétaires de RPA ont respecté toutes les mesures de prévention encore très présentes en RPA. Les aînés ont accepté le confinement dans leur logement et les nombreuses exigences, conscients des conséquences plus graves pour les personnes âgées, et ce souvent au détriment de leur santé psychologique et de leur mobilité. La vaccination et les assouplissements qui ont suivi ont permis à notre clientèle de retrouver une certaine qualité de vie.

« À notre avis, le port du masque dans les aires communes des RPA n'apporte aucune protection supplémentaire, mais diminue la qualité de vie des aînés. Continuons d'insister sur des mesures plus rigoureuses pour nos visiteurs et employés tout en laissant tranquille notre clientèle » ajoute monsieur Desjardins.

