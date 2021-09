Rapport mensuel des opérations financières au 30 juin 2021





QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 30 juin 2021 indiquent un déficit budgétaire de 359 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2021-2022. Il s'agit d'une diminution de 4,4 milliards de dollars du déficit budgétaire par rapport à la même période l'an dernier, un résultat encourageant qui témoigne de la bonne performance de l'économie québécoise.

L'activité économique au Québec a eu un rythme plus soutenu en 2021-2022, après le ralentissement observé pendant le premier confinement en 2020. Les revenus autonomes affichent une forte croissance par rapport à la même période l'an dernier, portés notamment par la progression des salaires et traitements, des taxes à la consommation, ainsi que des profits des sociétés.

Des ressources importantes continuent d'être mobilisées dans le secteur de la santé et de l'éducation, ce qui explique la hausse de la croissance des dépenses.

Le point sur la situation économique et financière du Québec sera publié cet automne. Ce sera l'occasion de mettre à jour l'ensemble des prévisions économiques et budgétaires du gouvernement et de présenter une révision du solde budgétaire.

« Les résultats financiers pour le premier trimestre de 2021-2022 témoignent de la bonne performance de l'économie et montrent que les finances publiques s'améliorent, une tendance observée au Québec comme dans le reste du Canada. Nous continuerons à faire preuve de prudence en ce qui a trait à la gestion du cadre financier, pour nous assurer que le Québec sortira de cette crise en position de force. »

Eric Girard, ministre des Finances

Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 juin 2021 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

