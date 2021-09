Belam et Cepton établissent un partenariat pour assurer la sécurité aux passages à niveau très fréquentés





Cepton, une société innovante, spécialisée en solutions de lidar intelligent s'est associée, depuis la Silicon Valley, à l'intégrateur de systèmes, Belam, basé en Lituanie, pour améliorer la sécurité des usagers de la route et des voyageurs ferroviaires en déployant la détection d'obstacles par lidar aux passages à niveau. Suite à l'installation du Système Lidar intelligent Helius® de Cepton à un passage à niveau très fréquenté en Europe, la solution lidar a surveillé, avec une grande précision, plus de 15 000 passages de train, pour assurer la sécurité des piétons et des autres usagers de la route. Le système a également contribué à améliorer l'efficacité du service ferroviaire et la fluidité du trafic là où il est déployé.

Belam est un intégrateur de systèmes à services complets, opérant dans les pays baltes et en Europe du Nord. En utilisant des technologies de pointe, telles que le lidar, Belam propose des solutions avancées pour transformer les villes intelligentes en améliorant la sécurité et l'efficacité des infrastructures de transport et des systèmes ferroviaires. Grâce à son partenariat avec Cepton, Belam a pu fournir une détection précise des obstacles à un passage à niveau très fréquenté, avec un système automatisé qui minimise les arrêts inutiles. Ceci a favorisé, à cette intersection, une circulation plus efficace.

Les passages à niveau représentent l'un des scénarios de circulation les plus complexes, étant donné la variété des usagers de la route tels que piétons, cyclistes, voitures et camions, et le risque de collisions avec les trains. La vitesse élevée du passage des trains peut mettre en danger les usagers de la route, ce qui nécessite un suivi précis en temps réel du trafic aux passages à niveau, même dans des conditions météorologiques difficiles, pour garantir qu'aucun obstacle n'entrave les voies lorsque le train est sur le point d'approcher. Cela a posé des défis majeurs pour certaines des technologies de capteurs existantes, telles que les caméras et les radars. Les radars n'ont pas la résolution nécessaire pour vérifier, localiser et classer l'obstacle avec précision. Les caméras fournissent une imagerie 2D sans informations facilement disponibles sur la taille, l'emplacement et la vitesse de l'objet, et sont sensibles aux conditions d'éclairage et de météo difficiles.

Pour permettre une détection d'obstacles précise 24 h/24 et 7 j/7, Belam a testé plusieurs types de capteurs, notamment des lidars et des radars à micro-ondes durant les phases de développement. À l'issue d'une longue campagne de tests, Belam a conclu que, par rapport aux autres capteurs testés, le système Helius Smart Lidar de Cepton fournissait les résultats les plus fiables en termes d'élimination des faux positifs et des faux négatifs. Comme les lidars fonctionnent bien la nuit et dans diverses conditions environnementales, les lidars Vista®-P90 déployés dans le cadre du système Helius ont surpassé les autres technologies testées pour générer des images 3D haute résolution de véhicules, de personnes et d'autres objets, 24 heures sur 24. Le logiciel de perception révolutionnaire, Helius a traité les données lidar pour classer avec précision les objets et suivre leurs vitesses et emplacements en temps réel. Intégrées à d'autres capteurs, notamment des caméras de vidéosurveillance utilisées pour enregistrer les plaques d'immatriculation lors d'infractions au code de la route, et des capteurs météorologiques utilisés pour déterminer les conditions météorologiques, les solutions lidar de Cepton ont permis de déployer un passage à niveau vraiment intelligent, capable aussi bien de fournir les informations clés requises pour une analyse complète du trafic, que de déclencher les réponses permettant de sauver des vies.

En conséquence, le système de Belam a atteint une précision de plus de 99,9 % dans la détection d'obstacles. Ce niveau de précision ayant permis au passage à niveau d'atteindre une cote de sécurité plus élevée, les trains qui passent sont désormais autorisés à passer à près de deux fois leur vitesse antérieure habituelle. Suite à la mise en oeuvre du système automatisé, les panneaux d'arrêt, qui étaient auparavant installés à cette intersection pour exiger l'arrêt complet de tous les véhicules avant de traverser, ont été supprimés. Cela a amélioré la fluidité du trafic au passage à niveau et augmenté l'efficacité opérationnelle du service ferroviaire.

Optimisé par le système breveté de Cepton, MMT® (Micro Motion Technology), le lidar Vista-P90 offre, à un prix abordable, un large champ de vision (90° horizontal x 40° vertical), ainsi qu'une haute résolution et une longue portée. Le capteur est sans rotation, sans friction et sans miroir, ce qui le rend robuste et apte aux applications continues en extérieur, même dans des conditions météorologiques difficiles. Grâce à l'agrégation multilidar, l'informatique de pointe et une sortie de données à faible bande passante, le système lidar intelligent, Helius, est facile à intégrer, à faire évoluer et à entretenir.

Le partenariat de Belam et Cepton ouvre la voie à de nouvelles applications pour les villes intelligentes dotées de lidar. En les renforçant, on peut transformer les passages à niveau intelligents en une solution V2X complète, où non seulement les trains, mais aussi les voitures peuvent utiliser les données de trafic en temps réel aux intersections, pour éviter les collisions potentielles et optimiser les itinéraires de voyage. Les autorités routières pourraient également tirer parti de l'analyse du trafic, basée sur le nombre de véhicules et d'usagers de la route, et les directions dans lesquelles ils se déplacent aux intersections, pour générer des modèles et des plans de gestion du trafic.

« Les solutions lidar hautes performances, de Cepton ont joué un rôle clé en nous aidant à faire face au scénario de trafic difficile, des passages à niveau très fréquentés. Leurs capteurs lidar nous ont particulièrement impressionnés par la précision de leur détection de différents objets. La combinaison avantageuse des capteurs testés sur le terrain, de Cepton et du logiciel de perception avancé a fourni des analyses en temps réel fiables et précises », a déclaré Aleksandras Zidokas, directeur commercial, chez Belam.

« Notre partenariat avec Cepton nous a permis de démontrer l'énorme potentiel de la technologie lidar dans les infrastructures de transport intelligentes. En plus de rendre les intersections ferroviaires plus sûres pour les usagers de la route, notre système Lidar a également permis d'améliorer sensiblement la fluidité du trafic. Nous avons hâte de déployer les solutions de Cepton sur davantage d'emplacements, car un réseau étendu de lidars intelligents pourrait à terme permettre des systèmes de transport en commun, plus sûrs et plus efficaces, ce qui entraînera à leur suite une réduction des émissions de carbone et une ville plus verte. »

Et le Dr Jun Pei, PDG de Cepton, d'ajouter : « Le lidar offre un niveau de sécurité plus élevé pour tout le monde sur la route, pas seulement pour les conducteurs, et nous avons conçu nos solutions lidar pour atteindre cet objectif. En plus d'ouvrir la voie à la prochaine génération d'applications de sécurité ferroviaire et routière, notre partenariat avec Belam étend les capacités de nos lidars et de nos solutions de perception haute performance au marché ferroviaire. Nous avons hâte de renforcer encore davantage notre collaboration avec Belam pour faire du trafic ferroviaire plus sûr une réalité. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton fournit des solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar pour toute une gamme de marchés, notamment l'automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée basée sur MMT®, de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives, et rentables, offrant une perception 3D longue portée et haute résolution pour les applications intelligentes.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d'expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d'imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton, dont le siège se trouve à San José, en Californie, aux États-Unis, est présente en Amérique du Nord, en Allemagne, au Japon, en Inde et en Chine, au service d'une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Belam

Belam est une entreprise revendiquant plus de 25 ans d'expérience sur le marché balte et nordique. Aujourd'hui, Belam gère plus de 1 000 projets déployés, ainsi qu'un réseau développé de succursales à la fois en Lituanie et dans d'autres pays. Fort de son expérience et d'un effectif considérable, Belam offre à ses clients l'ensemble des prestations lors de la mise en oeuvre d'un projet. L'équipe professionnelle commence son travail à la toute première étape du projet lorsque le client ne fait que mettre en forme une idée ; et se tient à ses côtés pour lui permettre de transformer cette idée en une solution qualitative, sécurisée et efficace. Grâce à la stabilité financière et au professionnalisme de Belam, les clients peuvent être sûrs du résultat et de la fourniture ultérieure d'un support de qualité pour les systèmes construits.

Belam est la première entreprise intégratrice des pays baltes, invitée à devenir membre de l'association UNIFE. Belam est membre du réseau UNITEL et de sous-groupes de cybersécurité.

Belam a acquis une expérience pratique de différents types de capteurs et technologies comme le Lidar, la caméra à balayage linéaire, le radar à micro-ondes, la caméra thermique et autres.

Belam a mis au point la première infrastructure des États baltes, destinée aux véhicules autonomes V2X sur l'une des autoroutes à haute densité, de Lituanie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.belam.eu.

