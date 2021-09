Huawei lance la solution de protection des données OceanProtect





SHENZHEN, Chine, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors de la Huawei Connect 2021, Huawei a lancé la solution de protection des données OceanProtect, couvrant à la fois les domaines de la récupération après sinistre (DR) et de la sauvegarde afin d'offrir une protection complète pour divers types de données tout au long du cycle de vie. Il appartient à la solution All-Flash de centre de données Huawei de construire l'infrastructure rapide, verte, fiable et intelligente pour de nombreux secteurs. La solution repose sur le concept de « récupération complète, sauvegarde et restauration rapides des données chaudes », ce qui garantit zéro interruption de service, aucune perte de données et une conservation des données à long terme.

Au cours de la Huawei Connect 2021, Huawei a donné le coup d'envoi d'une session sur le thème « Autoroute » des données vertes, fiables et intelligentes accompagnée du discours de l'un des conférenciers, M. Michael Fan, directeur des ventes de solutions de stockage de données de Huawei Enterprise BG. Michael a présenté le large éventail de niveaux de protection couverts par la solution OceanProtect, déclarant qu'en termes de plans de reprise après sinistre, il propose diverses fonctionnalités, telles que des solutions actives-actives ou 3DC sans passerelle, des exercices de reprise après sinistre en un clic et un basculement (en quelques secondes). Alors que pour les plans de sauvegarde, la série OceanProtect X offre une sauvegarde et une restauration rapides des données, et une réduction efficace de l'espace.

La solution est d'abord conçue pour offrir une restauration complète des données chaudes après sinistre. Cela signifie qu'il intègre la restauration automatique pour les réseaux SAN et NAS et fournit une mise à niveau des périphériques en toute sérénité pour optimiser le retour sur investissement (ROI). La solution peut également adopter de manière flexible la récupération active-active après sinistre de Huawei pour réduire l'investissement initial des clients et répondre à leurs besoins en matière de gestion des risques. Cette conception garantit également la mise à niveau sans interruption d'un système vers un déploiement à double système actif-actif ou actif-passif, puis vers une solution de trois centres de données (3DC) ou même dans un environnement multi-datacenter à quatre copies. Cela permet de mettre à niveau l'équipement en ligne en fonction des besoins. Les clients peuvent facilement mettre à jour le niveau de protection de la récupération après sinistre pour obtenir une meilleure protection efficace des données de production.

En outre, la solution permet une sauvegarde et une restauration rapides des données chaudes, notamment une sauvegarde rapide, une réutilisation rapide et un stockage efficace. Cet exploit utilise le dispositif OceanProtect A8000 et la mémoire de sauvegarde OceanProtect X8000/X9000, qui fournissent des bandes passantes de sauvegarde et de restauration à la pointe du secteur. Ces produits mettent en oeuvre une sauvegarde et une restauration complètes et accélérées pour les données chaudes, permettant aux données de sauvegarde de circuler comme des données de production.

La protection des données Huawei OceanProtect améliore l'ensemble du niveau de protection des données tout au long du cycle de vie. Il permet aux entreprises de protéger efficacement leurs données à l'aide de bandes passantes de sauvegarde et de restauration rapides tout en permettant une meilleure utilisation de l'espace de sauvegarde. Avec un vaste portefeuille de protection des données OceanProtect, Huawei s'engage à développer des technologies, des produits et des solutions plus performantes qui hiérarchisent et protègent les données dans différentes situations dans le monde intelligent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web OceanProtect Data Protection Solution .

