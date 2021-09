Qui est dans la « Race to Zero » ?





Lancement d'un nouvel outil pour identifier les entreprises engagées dans l'action climatique

LONDRES, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- « Race to Zero » - la campagne mondiale soutenue par l'ONU rassemblant les entreprises, les villes, les régions, les investisseurs et d'autres acteurs non étatiques pour réduire de moitié les émissions mondiales d'ici 2030 - a lancé aujourd'hui un nouvel outil de recherche pour tout membre de sa campagne . Cet outil vise à rendre hommage aux entités qui s'engagent à atteindre des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions.

Fourni gratuitement par la plus grande plateforme d'analyse au monde, Tableau, et le responsable mondial de la gestion de la relation client, Salesforce, cet outil de recherche permet de filtrer et de rechercher en toute transparence les participants à la « Race to Zero ».

En début de semaine, lors de la session d'ouverture de la Climate Week NYC, Al Gore a souligné l'importance cruciale de la transparence - le manque de transparence étant l'une des principales raisons pour lesquelles les actions menées jusqu'à présent n'ont pas été assez ambitieuses. Le nouvel outil de visualisation de « Race to Zero », créé à l'aide de la plateforme Tableau, répertorie toutes les entités de la campagne et contribue à dresser un tableau clair des parties prenantes qui s'engagent à atteindre des objectifs robustes de zéro émission nette, envoyant ainsi un signal fort à ceux qui ne figurent pas dans la liste pour leur faire comprendre qu'ils doivent passer à l'action.

Chacun des membres de la campagne « Race to Zero » s'est engagé à atteindre le même objectif primordial : réduire les émissions dans tous les domaines, rapidement et équitablement, conformément à l'Accord de Paris, avec des plans d'action transparents et des objectifs solides à court terme. Ensemble, ils forment la plus grande alliance d'acteurs non étatiques engagés à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 au plus tard. Les membres de « Race to Zero » répondent tous aux critères minimaux requis pour participer à la campagne et sont gérés par les initiatives de leurs partenaires .

L'outil Tableau aide également à suivre les progrès sectoriels vers des points de bascule spécifiques à court terme pour plus de 20 secteurs qui composent l'économie mondiale, connus sous le nom de 2030 Breakthroughs . Collectivement, ils définissent ce que les principaux acteurs doivent faire, et dans quels délais, pour opérer les changements sectoriels nécessaires à l'avènement d'un avenir résilient et sans carbone d'ici 2050 au plus tard.

Lors du lancement de la Climate Week NYC, les Champions de haut niveau pour l'action climatique des Nations Unies ont annoncé que plus de la moitié des principaux secteurs de l'économie mondiale avaient déjà atteint une ambition décisive . Dans chacun de ces 15 secteurs, de l'énergie propre à la pharmacie et aux technologies médicales, en passant par le béton et le ciment, au moins 20 % des grandes entreprises, en termes de chiffre d'affaires, s'alignent sur des objectifs sectoriels à l'horizon 2030 - en vue de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050 - qui incluent des objectifs tels que 60 % de production renouvelable dans le secteur de l'énergie et 5 % de carburant à émissions nulles dans le secteur du transport maritime.

Chris Lindsay, Vice-président de EMEA Marketing, Tableau, a déclaré : « Pour la première fois, tout le monde peut facilement faire des recherches dans la base de données « Race to Zero » et découvrir qui s'engage - et, ce qui est tout aussi important, qui ne s'engage pas - à agir immédiatement en faveur du climat. Nous sommes fiers de nous associer à « Race To Zero » pour cette initiative transformatrice. »

Nigel Topping, Champion de haut niveau de l'action climatique de l'ONU, a déclaré : « La transparence est essentielle pour connaître le chemin parcouru et celui qu'il nous reste à parcourir. Nous sommes très reconnaissants à Tableau et Salesforce de nous aider à présenter tous les membres de la « Race to Zero » et à suivre le changement systémique en cours dans tous les secteurs de l'économie mondiale. Si vous n'êtes pas encore sur la liste, c'est le moment de rejoindre la « Race to Zero » et de contribuer aux percées de 2030. »

Gonzalo Munoz, Champion du climat de haut niveau de la COP25 du Chili, a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Tableau et Salesforce pour avoir aidé à visualiser clairement qui fait partie de la « Race to Zero » - et par voie de conséquence, qui n'en fait pas partie. Cette transparence radicale est essentielle pour que nous fassions tous ensemble la course pour réduire de moitié les émissions d'ici 2030, et j'ai hâte de voir la liste des membres de « Race to Zero » continuer à s'allonger et les progrès vers les percées de 2030 continuer à s'accélérer. Il n'y a pas de temps à perdre. »

À propos de « Race to Zero »

« Race to Zero » est une campagne mondiale soutenue par l'ONU qui rassemble les acteurs non étatiques - y compris les entreprises, les villes, les régions, les institutions financières, éducatives et de santé - pour qu'ils prennent des mesures rigoureuses et immédiates afin de réduire de moitié les émissions mondiales d'ici à 2030 et d'offrir à terme un monde sans carbone plus sain et plus juste.

Tous les membres s'engagent à atteindre le même objectif global : réduire les émissions dans tous les domaines, rapidement et équitablement, conformément à l'accord de Paris, avec des plans d'action transparents et des objectifs solides à court terme.

Menée par les champions de haut niveau pour l'action climatique - Nigel Topping et Gonzalo Muñoz - « Race To Zero » mobilise les acteurs en dehors des gouvernements nationaux pour qu'ils rejoignent l'Alliance Ambition Climat (Climate Ambition Alliance), qui a été lancée lors du Sommet de l'action climatique 2019 de l'UNSG par le Président du Chili, Sebastián Piñera.

À propos de 2030 Breakthroughs

Les 2030 Breakthroughs articulent ce que les acteurs clés doivent faire, et à quel moment, pour apporter le changement de système dont nous avons besoin pour atteindre un monde résilient et sans carbone dans plus de 30 secteurs de l'économie réelle.

Les 2030 Breakthroughs s'inspirent des Climate Action Pathways, un ensemble de feuilles de route sectorielles complètes visant à respecter l'accord de Paris conformément à la norme de 1,5 °C, élaborées par les Champions du haut niveau pour le climat des Nations Unies et le Partenariat de Marrakech.

Voir aussi : Moderniser nos systèmes ensemble

Communiqué envoyé le 24 septembre 2021 à 15:17 et diffusé par :