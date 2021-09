La Commission des services juridiques dépose son Rapport de gestion 2020-2021

Me Daniel LaFrance, président de la Commission des services juridiques annonce que le Rapport annuel de gestion 2020-2021 de la Commission des services juridiques (CSJ) a été déposé le 21 septembre dernier à l'Assemblée nationale par le ministre de...

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que dès le mardi 28 septembre prochain, le port du masque de procédure sera obligatoire en tout temps dans les salles de classe de tout établissement d'enseignement primaire et...