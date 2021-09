La Banque CIBC conclut une entente de commandite pluriannuelle avec les Canadiens de Montréal





Ce nouveau partenariat avec les Canadiens renforce l'engagement de la Banque CIBC envers les collectivités québécoises.

TORONTO et MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de commandite avec les Canadiens de Montréal, qui s'inscrit dans la raison d'être commune des deux organisations : renforcer la relation avec les partisans de l'équipe et soutenir les collectivités de la province.

« La légendaire équipe des Canadiens occupe une place spéciale dans le coeur des Québécois et des amateurs de hockey de partout, et nous sommes fiers de nous associer à cette équipe pour aider les partisans à réaliser leur rêve de ramener la coupe Stanley à Montréal », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC. « De plus, les membres de notre équipe québécoise ne manqueront pas d'exprimer leur enthousiasme sincère pour les Habs tout au long de la saison, gonflant ainsi la masse déjà fort importante des fervents partisans de l'équipe. »

Dans le contexte de ce partenariat, à compter de la saison de hockey 2021-2022, la nouvelle image de marque CIBC récemment dévoilée ornera les casques blancs que les joueurs portent à l'étranger et occupera une place prépondérante dans l'amphithéâtre du club montréalais, y compris au centre de la glace. Les casques de marque seront dévoilés lors du match préparatoire du 25 septembre des Canadiens, à Toronto.

De plus, la Banque CIBC travaille avec les Canadiens à la mise au point de moyens uniques et inédits de mobiliser les amateurs, à l'intérieur et à l'extérieur de l'amphithéâtre. Les deux organisations collaboreront à des activités pour les partisans, à des expériences passionnantes et plus encore. D'autres renseignements seront communiqués au cours des prochains mois.

La commandite permet aussi de combiner l'engagement de la Banque CIBC et des Canadiens à mener des actions positives pour les collectivités locales, car les deux organisations sont résolues à améliorer la vie des jeunes par leurs fondations de bienfaisance respectives, la Fondation pour l'enfance CIBC et la Fondation des Canadiens de Montréal. Les deux fondations collaboreront à des initiatives tout au long de l'entente pluriannuelle.

« Il est tout à fait naturel pour nous de s'associer avec une institution aussi bien établie, qui partage non seulement notre passion pour le hockey, mais également notre désir de venir en aide aux communautés locales », a mentionné France Margaret Bélanger, Présidente, Sports et divertissement du Groupe CH. « Ceci est excitant pour le futur de la relation entre les Canadiens de Montréal et CIBC, eux qui ont démontré être prêts à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. »

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur une histoire commune de longue date entre la banque et la ville de Montréal. Voici quelques jalons notables :

Le premier centre bancaire CIBC ouvert à l'extérieur de l' Ontario l'a été à Montréal, en 1870.

l'a été à Montréal, en 1870. La Banque CIBC était la seule banque à charte sur place lorsque Montréal a accueilli le monde à l'occasion de l'Expo 67.

Au décès de Jean Béliveau, légende des Canadiens de Montréal, en 2014, la Banque CIBC lui a rendu hommage en allumant un numéro 4 géant, le numéro de son chandail de capitaine, sur la Tour CIBC.

À propos de la CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos du Groupe CH

Le Groupe CH, organisation numéro un de sport et de divertissement au Québec, offre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH est propriétaire du Club de hockey Canadien Inc. et du Rocket de Laval. Par l'intermédiaire d'evenko et de l'Équipe Spectra, la division culturelle et de divertissement de l'organisation fait la promotion et présente plus de 1 500 spectacles, festivals et événements chaque année. En plus du Centre Bell à Montréal, le groupe possède des salles de spectacles de toutes les grandeurs telles que MTELUS, Astral et Corona Théâtre, et agit à titre de gestionnaire exclusif pour plusieurs autres salles, dont la Place Bell à Laval. Le sens de la communauté fait partie de l'ADN du Groupe CH. Par l'entremise de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et de la Fondation evenko, l'organisation fait une différence dans la vie de milliers de jeunes au Québec.

