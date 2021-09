Victoriaville et sa région accueilleront les Championnats du monde Gran Fondo UCI en 2026





IL S'AGIRA D'UNE PREMIÈRE EN AMÉRIQUE POUR LE PLUS PRESTIGIEUX RENDEZ-VOUS CYCLISTE AMATEUR AU MONDE

VICTORIAVILLE, QC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Au terme d'un processus qui s'est échelonné sur plus d'un an, le comité directeur de l'Union Cycliste Internationale a porté son choix sur Victoriaville et sa région pour l'organisation des Championnats du monde Gran Fondo UCI en 2026. Portée par la Classique des Appalaches, avec le soutien de la Ville de Victoriaville et la MRC d'Arthabaska, la candidature aujourd'hui confirmée représente un tournant majeur dans l'histoire de l'organisation, et ce, autant pour son développement futur que pour sa capacité à générer des retombées économiques et récréotouristiques structurantes.

À l'instar des Championnats du monde élite sur route, disputés par les cyclistes de niveau professionnel, les Championnats du monde Gran Fondo UCI mettent en vedette des cyclistes amateurs ou aguerris de tous âges. Sélectionnés au terme d'épreuves de qualification de la Série Mondiale Gran Fondo UCI, dont Victoriaville et sa région font partie dans le cadre du Vélo.Victo.Fest. (photo), ce sont plusieurs milliers d'athlètes des quatre coins de la planète qui prennent part chaque année aux Championnats du monde Gran Fondo. Répartis par catégories d'âge, ils rivalisent pour tenter d'obtenir le maillot le plus convoité au monde.

Au-delà des retombées stratégiques, permettant de positionner internationalement Victoriaville et sa région comme destination cycliste d'exception, un événement de la magnitude des Championnats du Monde Gran Fondo UCI génèrera également quantité de retombées économiques : provenant en moyenne de plus de 50 pays, les participants voyagent en majorité accompagnés et restent à destination près d'une semaine, ce qui totalisera plusieurs millions de dollars injectés dans l'économie locale, régionale et même provinciale. À cet effet, la première édition du Vélo.Victo.Fest., tenue du 3 au 6 septembre dernier, a permis de générer plus de 400 nuitées en milieu hôtelier, de même que plus de 275 000 $ en dépenses par les participants.

Citation d'André Bellavance, maire de Victoriaville et président de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région

« La planète vélo aura ses yeux tournés vers Victoriaville dans le cadre des Championnats du monde Grand Fondo UCI 2026. Je tiens à féliciter l'équipe de la Classique des Appalaches dont les efforts et la passion ont permis à la candidature de Victoriaville d'être retenue par le comité de sélection. Encore une fois, Victoriaville et sa région rayonnera par l'organisation de cet événement sportif international unique en Amérique. »

Citation d'Alexis Pinard, co-fondateur et président de la Classique des Appalaches

« En franchissant une telle étape dans notre courte histoire, un mot me vient spontanément à l'esprit : merci. Merci à nos bénévoles, qui nous ont toujours donné, de près ou de loin, sans compter. Merci à tous nos participant(e)s, qui nous ont toujours suivi dans nos aventures et notre vision. Merci à nos partenaires économiques, touristiques ou politiques, pour leur vision et leur conviction. Merci à la Fédération québécoise des sports cyclistes, à Cyclisme Canada et à l'UCI de croire en notre potentiel. Merci à la Ville de Victoriaville et aux municipalités de la belle MRC d'Arthabaska, qui nous font confiance. Et surtout, merci à la population de Victoriaville et sa région qui nous accueille avec générosité et enthousiasme à chaque année. »

