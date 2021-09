Entente de partenariat régional en tourisme - Plus de 100 000 $ pour trois projets touristiques dans le Bas-Saint-Laurent





SAINT-GERMAIN, QC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 102 106 $ pour appuyer la réalisation de trois projets de nature touristique dans la région du Bas-Saint-Laurent.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, et le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, M. Pierre Lévesque, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ainsi, l'entreprise Les perchoirs du cirque reçoit 36 106 $ pour la construction de cabines suspendues offrant une expérience de camping insolite et unique. Pour sa part, La société des plantes obtient 31 000 $ pour le développement d'un volet agrotouristique et la refonte de son site Internet. Enfin, l'Auberge comme au premier jour bénéficie de 35 000 $ pour l'ajout d'une seconde résidence de tourisme et l'aménagement d'une nouvelle chambre. Les sommes accordées proviennent du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Citations :

« La région du Bas-Saint-Laurent, avec sa proximité au fleuve, sa position géographique stratégique et ses nombreux attraits touristiques, notamment ses deux parcs nationaux, représente un terrain de jeu extraordinaire pour les amateurs de plein air et de nature. Nos entrepreneurs ne manquent pas de créativité pour la rendre encore plus attrayante, comme on le constate avec les trois projets annoncés aujourd'hui. Votre gouvernement est heureux de soutenir leurs efforts, qui contribuent à enrichir notre offre touristique et permettent à notre destination de se démarquer davantage de la concurrence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Les efforts des acteurs de Kamouraska déployés ces dernières années ont porté leurs fruits; l'offre touristique y est abondante et diversifiée. La clientèle qui nous visite recherche un produit de qualité, et c'est ce que proposent les initiatives soutenues par le gouvernement. En tant que députée de Côte-du-Sud, je suis très fière du soutien accordé. Je suis convaincue que ces projets sauront attirer davantage de touristes et favoriser le développement économique de cette région dynamique. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« C'est une fierté de pouvoir aider et soutenir les entreprises touristiques qui veulent continuer d'avancer et qui investissent dans le développement de notre région. C'est grâce à ces entrepreneurs que le Bas-Saint-Laurent peut se positionner comme une destination de choix sur l'échiquier touristique. Nous remercions sincèrement le ministère du Tourisme, qui continue d'investir dans notre industrie touristique. »

Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles :

attraits, activités et équipements;



études;



structuration de l'offre touristique régionale;



hébergement;



festivals et événements;



services-conseils;



développement numérique d'une entreprise.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 24 septembre 2021 à 10:30 et diffusé par :