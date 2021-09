Zoomlion aide l'industrie à plafonner les émissions de carbone et à atteindre la neutralité carbone grâce à une technologie de fabrication et des produits intelligents et écologiques





CHANGSHA, Chine, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ --Alors que les pays se dirigent vers des objectifs de plafonnement des émissions de carbone et de neutralité carbone conformément à l'Accord de Paris, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) est à la tête de l'industrie en promouvant la transformation et le développement écologiques par la construction d'usines vertes intelligentes et la mise à niveau continue des processus de fabrication, en s'efforçant de contribuer à la conservation de l'énergie, à la réduction des émissions et à l'utilisation efficace des ressources.

Green Manufacturing

L'entreprise investit 100 milliards de yuans (15,5 milliards de dollars) pour construire Zoomlion Smart Industrial City, basée sur des lignes de production intelligentes et une plateforme Internet des Objets ( IdO ), adoptant des technologies numériques pour réaliser une intégration complète des facteurs de fabrication et une synergie et une utilisation intelligentes, et réaliser des économies d'énergie et une réduction des émissions tous azimuts. Elle est appelée à devenir une nouvelle ville écologique verte et intelligente et une usine « phare » de classe mondiale.

De même, la Zoomlion Tower Crane Intelligent Factory - développée sur la base de l'approche de conception du cycle de vie durable qui utilise entre autres la conception, la technologie, l'emballage et la fabrication écologiques - intègre 24 lignes de production intelligentes et huit technologies de fabrication écologiques pour réaliser une mise à niveau écologique globale englobant le soudage, le dépoussiérage, le traitement, la peinture, l'économie d'énergie des équipements et des moteurs et le traitement des déchets.

Le taux d'écologisation de la technologie et des processus de fabrication est respectivement de 98,7 et 97,3 %, et le taux d'impact environnemental a été ramené à 2,7 %, les émissions de COV ayant diminué de 60 % par rapport à l'année précédente.

Produits verts

Zoomlion a également lancé une série de produits verts à la pointe de l'industrie. En 2020, Zoomlion a produit le premier camion-grue purement électrique au monde, le ZTC250N-EV, dont la vitesse maximale est de 90 km/h et la pente maximale de 50 %, tandis que le coût énergétique ne représente que 35 % de celui des produits à carburant de la même catégorie.

Le portefeuille de produits à énergie nouvelle de Zoomlion comprend également des camions-malaxeurs électriques,des nacelles élévatrices à énergie hybride et au lithium-ion, des chariots élévateurs à fourche électriques et à hydrogène.

Zoomlion poursuivra sa stratégie de développement durable et mettra en oeuvre des mesures écologiques dans l'ensemble des opérations, de la production, de la conception, de la R&D et des produits, afin de promouvoir l'atteinte des objectifs de neutralité carbone et de créer une valeur ajoutée pour le cadre de vie de nos clients, l'industrie et l'humanité.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, la société Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (1157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise vend aujourd'hui 568 produits de pointe issus de 70 lignes de produits couvrant 11 catégories importantes.

