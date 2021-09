Hélène-M. Blanchette reçoit le prix Louis-Hébert de l'Ordre des pharmaciens du Québec





MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est la pharmacienne Hélène-M. Blanchette qui reçoit en 2021 la plus haute distinction de l'Ordre des pharmaciens du Québec, le prix Louis-Hébert.

Pharmacienne de coeur, Hélène-M. Blanchette a les yeux qui brillent lorsqu'elle parle de ses patients. C'est en les gardant toujours en tête qu'elle a choisi de s'impliquer de plusieurs façons au sein de sa profession.

Diplômée de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal en 1990, Madame Blanchette travaille depuis plus de 30 ans avec des patients gériatriques et en soins palliatifs dans deux pharmacies situées en résidence. Organisatrice hors pair, elle est notamment chargée de mettre en place les meilleures pratiques, de superviser les préparations stériles et d'assurer la formation et la mise à niveau des équipes d'assistantes techniques.

Des éditoriaux et des chroniques qui font réfléchir

Hélène-M. Blanchette s'est illustrée sur le comité de rédaction de la revue Québec Pharmacie. Tout en humour, en partant souvent de situations vécues, Hélène-M. Blanchette a utilisé son talent littéraire pour exposer dans ses nombreux éditoriaux et chroniques des enjeux professionnels et éthiques qui ont fait grandement réfléchir ses collègues pharmaciens. Madame Blanchette a aussi occupé les fonctions de rédactrice en chef pour cette revue pendant 10 ans.

Une implication professionnelle et communautaire Hélène-M. Blanchette s'est impliquée huit années au sein de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Administratrice pour la région de Montréal et ensuite de la Montérégie, elle a aussi siégé à titre de 2e vice-présidente, en plus d'apporter son expertise sur de nombreux comités dont ceux sur la gouvernance et l'admission à la pratique. Madame Blanchette est également membre du Comité régional sur les services pharmaceutiques de la Montérégie depuis 2011.

Son dévouement trouve aussi écho dans l'organisme communautaire entr'Aidants dont la mission est de soutenir les aidants qui prennent soin d'un proche âgé et pour lequel elle siège sur le comité d'administration.

Pour visionner la vidéo sur le prix Louis-Hébert 2021, cliquez ici.

Prix Louis-Hébert

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un membre actuel ou d'un ancien membre de l'Ordre qui s'est distingué de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

