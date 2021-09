L'Ontario et le Québec investissent plus de 525 000 $ dans 19 projets de partenariat francophones





Les projets développés conjointement par des organismes francophones des deux provinces contribuent à renforcer la francophonie dans des domaines prioritaires.

TORONTO et QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À la veille du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Mme Caroline Mulroney, et la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, confirment un investissement conjoint de plus de 525 000 $ en vertu de leur Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie.

Cet investissement se traduit par un appui à 19 projets élaborés conjointement par des organisations francophones des deux provinces. La majorité de ces projets touche à des secteurs jugés prioritaires, tels que le développement économique, l'éducation, la culture, le tourisme, la jeunesse ainsi que la diversité et l'inclusion.

« Notre gouvernement est heureux de soutenir activement et financièrement la communauté francophone de l'Ontario, et de promouvoir la francophonie à travers le Canada », a déclaré la ministre Mulroney. « À cet égard, la collaboration avec nos partenaires du Québec est essentielle et cet investissement reflète notre détermination à agir de concert pour soutenir la francophonie et stimuler les échanges entre nos deux provinces, notamment en ce qui a trait à la langue et à la culture française. » Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones

« Je suis heureuse de constater l'engouement pour l'appel à projets initié conjointement par le Québec et l'Ontario permettant de renforcer la francophonie. Nos deux gouvernements ont même dépassé l'objectif initial d'investissement conjoint fixé à 500 000 $ en début d'année! J'en profite également pour saluer le travail de la ministre Caroline Mulroney et je saisis l'occasion pour souligner le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le 25 septembre, et souhaiter à toutes et tous d'agréables festivités. » Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

En vertu de l'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie, l'Ontario et le Québec investissent, cette année, plus de 525 000 $ pour soutenir des projets communs qui encourageront le développement de la culture francophone, qui tireront parti des possibilités économiques et qui amélioreront la compréhension mutuelle entre les populations québécoise et franco-ontarienne.

FAITS EN BREF

Un appel à projets conjoint s'est tenu du 9 juin au 16 juillet 2021. Au total, 21 demandes ont été soumises, puis analysées par un comité composé de représentantes et représentants du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, du ministère des Affaires francophones de l' Ontario et du Bureau du Québec à Toronto.

et du Bureau du Québec à Toronto. 19 projets ont été sélectionnés et sont financés grâce à un investissement commun de plus de 525 000 $ effectué par les gouvernements de l' Ontario et du Québec.

et du Québec. Les projets sélectionnés seront mis en oeuvre entre septembre 2021 et le 31 mars 2022.

le 31 mars 2022. Comme annoncé dans le budget de 2021, l' Ontario investit annuellement 250 000 $, pendant trois ans, pour soutenir des projets interprovinciaux en vertu de l'Accord de coopération et d'échange Ontario-Québec en matière de francophonie.

investit annuellement 250 000 $, pendant trois ans, pour soutenir des projets interprovinciaux en vertu de l'Accord de coopération et d'échange Ontario-Québec en matière de francophonie. Toujours en lien avec cet Accord, le Québec s'engage à verser une somme équivalente à celle de l' Ontario pour le soutien de projets, ce qui portera son investissement à 250 000 $ pour chacune des trois prochaines années. La portion québécoise du financement est régie par le Programme d'appui à la francophonie canadienne du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

DOCUMENT D'INFORMATION

Voir l'annexe : Bénéficiaires de l'édition 2021-2022 de l'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie Québec-Ontario

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Annexe - Bénéficiaires de l'édition 2021-2022 de l'Accord de coopération et d'échanges entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario en matière de francophonie

Dix-neuf projets sont financés grâce à un investissement conjoint de plus de 525 000 $ des gouvernements de l'Ontario et du Québec, relativement à l'Accord de coopération et d'échanges en matière de la francophonie.

Nom

du projet Demandeur principal Codemandeur Secteurs

du projet Description du projet (extrait de la demande) Montant global de la subvention* Co-développement ARISTA

et RelèveON Jeune chambre de commerce de Montréal (QC) Club canadien

de Toronto (ON) Développement économique Le projet met en place un programme de codéveloppement et de collaboration entre les finalistes des prix RelèveON et du concours ARISTA, pour le renforcement des habilités professionnelles de jeunes personnes d'affaires de l'Ontario ou du Québec. Il favorise la relance économique interprovinciale post-pandémie par le développement de relations et de partenariats. 32 000 $* Collaboration Ontario-Québec pour la mise

en valeur

d'un tourisme francophone durable

et responsable Village Monde (QC) Société Économique

de l'Ontario (ON) Tourisme Développement économique Village Monde et la Société Économique de l'Ontario associent leurs efforts pour la mise en valeur et la promotion de la francophonie ontarienne et québécoise, à travers le voyage et le développement d'une offre touristique francophone et bilingue durable et responsable. Cette collaboration vise la réalisation d'une cartographie des initiatives de développement durable mises en place par les communautés francophones dans certaines régions ciblées pour leur fort potentiel touristique et culturel francophone. Il vise aussi la tenue d'une première académie invitant des jeunes francophones de l'Ontario et du Québec à découvrir et à explorer ces territoires ainsi qu'à identifier de nouveaux produits touristiques commercialisables. 35 380 $* Collaborons

pour soutenir nos parents bénévoles! Parents partenaires

en éducation (ON) Fédération

des comités

de parents

du Québec (QC) Éducation La relation établie assurera une collaboration qui renforcera les capacités de ces organismes à soutenir les parents du Québec et de l'Ontario. Grâce à des rencontres mensuelles, à l'échange des meilleures pratiques de consultation et à des outils de formation destinés aux parents francophones, les services qu'offrent les partenaires seront bonifiés. Les partenaires s'engagent activement dans cette collaboration afin d'assurer la vitalité, la pluralité et la pérennité des communautés des parents francophones. Les aptitudes et les compétences relationnelles clés, les outils essentiels des parents bénévoles, les pratiques gagnant-gagnant de collaboration, les structures organisationnelles; tous ces sujets seront abordés afin de répondre à des besoins francophones criants. 28 000 $* Colloque du 10e anniversaire de Tisser

des liens MRC

de Témiscamingue (QC) La ville

de Temiskaming Shores (ON) Diversité

et inclusion

Autochtones À l'occasion du dixième anniversaire du regroupement de réseautage Tisser des liens,/building ties, un colloque est prévu pour réunir les trois communautés autour du lac Témiscamingue, soit le Québec, l'Ontario et les Premières Nations. Le travail résultant du colloque donnera un plan d'action sur le développement économique, touristique et culturel pour favoriser le maillage dans le temps entre ces communautés du Témiscamingue. L'inclusion des communautés, les activités de réseautage et le renforcement des liens entre les deux provinces et trois communautés sont les priorités principales de ce projet. 28 000 $* Développement d'ateliers

de sensibilisation sur les enjeux LGBTQIA+

dans les écoles francophones

en Ontario FrancoQueer (ON) Centre Interligne (QC) Diversité

et inclusion

Éducation Le projet consiste en une collaboration entre FrancoQueer et le Centre Interligne, pour le développement d'ateliers de sensibilisation sur les enjeux LGBTQIA+ dans les écoles francophones, en Ontario, à travers la création de formations et d'outils adaptés. La collaboration permettra de renforcer les capacités de FrancoQueer à livrer des ateliers aux écoles, d'outiller le personnel et les élèves pour la création d'espaces inclusifs et sécuritaires pour la diversité sexuelle et de genre et de créer des environnements scolaires favorables à l'intégration et à la réussite des personnes LGBTQIA+. 39 280 $* Développe

tes affaires Ontario-Québec Conseil

de coopération de l'Ontario (ON) DigiHub Shawinigan (QC) Développement économique Le Conseil de coopération de l'Ontario et Digihub ont créé des points de rencontre entrepreneuriale pour faciliter les échanges entre les entrepreneurs québécois et ontariens et pour leur donner une meilleure compréhension des marchés provinciaux. Il est donc possible de profiter d'un point d'accueil (espace de cotravail), d'avoir accès à des consultations et à de l'aiguillage par une équipe d'experts et, finalement, de participer à des ateliers sur le marché provincial du Québec et de l'Ontario. 36 000 $* Engager

les jeunes

avec l'École communautaire entrepreneuriale Idée éducation entrepreneuriale (QC) Conseil scolaire Viamonde (ON) Éducation Le projet de l'École communautaire entrepreneuriale consiste à développer, au sein d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire, un modèle éducatif adapté aux besoins pédagogiques et socioéconomiques actuels. Le Conseil scolaire Viamonde fait appel à l'expertise d'Idée éducation entrepreneuriale et à la richesse de son réseau éducatif francophone d'envergure internationale. 20 000 $* Enregistrement du balado

de Murs,

de Mishka Lavigne Créations

In Vivo (ON) Festival Transistor (QC) Culture Ce projet assurera la production, à l'hiver 2022, de Murs, de Mishka Lavigne, sous forme de mise en lecture augmentée présentée à Ottawa, qui se déclinera également en diffusion en direct à la radio, ainsi qu'en enregistrement d'un balado original. Le projet met en partenariat Créations In Vivo (Ottawa) et Transistor Média (Gatineau). 40 000 $* Jeu bilingue

sur l'histoire

de l'éducation

en français

en Ontario Regroupement étudiant franco-ontarien (ON) Jeu WASA (QC) Jeunesse

Éducation Le Regroupement étudiant franco-ontarien, en collaboration avec l'organisme québécois Jeux WASA et la Fédération pour la jeunesse franco-ontarienne, vise à créer un jeu de société accessible, sérieux et éducatif, afin de sensibiliser la population sur l'histoire de l'éducation en français en Ontario. Ce jeu bilingue présenterait les grands moments de l'histoire de l'éducation francophone en Ontario, la contribution des communautés québécoises et francophones canadiennes, et les enjeux et les défis passés et actuels qui se présentent aux communautés francophones, le tout de façon interactive et amusante. 19 850 $* La fin

de la fiction Nuages

en pantalon - compagnie

de création (QC) Théâtre Catapulte (ON) Culture La fin de la fiction est un projet de création théâtrale collective qui unit des artistes francophones du Québec et de l'Ontario dans un but d'échange, de partage d'expertise et de collaboration pour renforcer les liens entre les deux communautés et faire rayonner ainsi que mettre en lumière leurs valeurs et leurs talents respectifs. 27 000 $* La francophonie comme vecteur de croissance : cas pratiques Fédération

des chambres de commerce du Québec Fédération

des gens d'affaires de l'Ontario Développement économique Cette initiative vise à inspirer et à stimuler l'ambition de PME québécoises et ontariennes à considérer la francophonie canadienne comme un vecteur de croissance stratégique pour leur développement de marché hors de leur province respective. 34 200 $* L'Association canadienne-française

pour l'avancement des sciences (ACFAS) L'Association canadienne-française

pour l'avancement des sciences (ACFAS) S. O. Éducation supérieure

et recherche L'ACFAS administre un programme de mobilité, dans le domaine de la recherche, pour rapprocher les francophonies canadiennes. Ce programme de coopération en recherche dans la francophonie canadienne est actuellement mené avec l'appui du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le nouvel investissement du gouvernement de l'Ontario permettra aux chercheurs ainsi qu'aux milieux d'accueil ontariens de bénéficier de ce programme. L'appel à candidatures est en cours jusqu'en février 2022. 20 000 $

de l'Ontario ** 50 000 $

du SQRC ** 35 000 $

du gouvernement du Nouveau-Brunswick ** Sommet économique

de la francophonie canadienne - Toronto Global Forum 2021 Institut international d'études administratives de Montréal (QC) Société économique

de l'Ontario (ON) Développement économique Le Sommet économique de la francophonie canadienne, programmé au sein du 15e Toronto Global Forum, est une trame de contenu portant sur les enjeux liés à la francophonie canadienne. Il a pour but de maximiser et de dynamiser le potentiel de celle-ci, de renforcer les liens entre les Québécois et les francophones et francophiles du Canada, de promouvoir l'utilisation du français au Canada et renforcer l'adhésion à une francophonie inclusive à l'échelle pancanadienne. Le sommet favorisera l'échange d'information ainsi que la promotion de la libre discussion autour des grands enjeux économiques pancanadiens actuels, tout en facilitant les rencontres entre les membres de la communauté francophone afin d'enrichir et de bonifier la francophonie économique canadienne. 40 000 $* L'humour renforce

la francophonie! Association canadienne-française

de l'Ontario

de Stormont, Dundas et Glengarry (ON) RHA Divertissement (QC) Jeunesse Culture Au coeur de la sécurité linguistique des jeunes, l'humour renforce la francophonie. Grâce à un partenariat structurant entre l'Association canadienne-française de l'Ontario de Stormont, Dundas et Glengarry, l'entreprise québécoise RHA Divertissement et l'agence Franc Succès, le concours LOL-Mort de rire prendra son envol en francophonie canadienne. Les forces vives de ces trois entités se mobilisent pour partager leurs ressources et leurs savoir-faire afin de propager bientôt l'humour auprès de la jeunesse de 12 à 18 ans dans toutes les provinces et les territoires. 32 000 $* Partenariat ITHQ et collège

de La Cité La Cité collégiale (ON) Institut de tourisme et d'hôtellerie

du Québec (QC) Éducation supérieure

Tourisme Le projet vise à développer une ou des passerelles entre trois programmes du collège de La Cité (gestion culinaire, gestion de la nutrition et des services alimentaires et hôtellerie ainsi que gestion des services d'hébergement et de restauration) et le baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie, offert par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ce projet vise à encourager la reconnaissance des acquis de formation, le développement des compétences essentielles en gestion appliquée au tourisme, d'assurer diverses formations supplémentaires et d'accroître l'accès aux programmes d'études postsecondaires en français, tout en encourageant la mobilité étudiante entre les établissements postsecondaires. 17 280 $* Partenariat Montréal-Toronto

pour la création de Solstice d'hiver Théâtre français

de Toronto (ON) Le groupe

de la Veillée (QC) Culture Création de la pièce Solstice d'hiver, de Roland Schimmelpfennig, un partenariat entre le Théâtre français de Toronto et le Groupe de la Veillée de Montréal. La mise en scène est assurée par l'Ontarien Joël Beddows. L'équipe technique, administrative, de conception et de comédiens est composée, à parts égales, de personnes issues du Québec et de l'Ontario. Ce projet sera entouré d'activités de médiation culturelles dans les deux villes : discussions, rencontres, débats, mini-entrevues, capsules vidéo, lectures et clubs de lecture viendront accompagner les spectateurs dans leur découverte de cette oeuvre et de la francophonie canadienne. 15 000 $* Poursuivre

le développement d'Academos

en francophonie Academos cybermentorat (QC) La Cité collégiale (ON) Jeunesse

Éducation Ce projet vise à développer Academos en francophonie ontarienne, grâce à une application adaptée à la réalité de la province, qui permettra de créer des relations mentorales entre les jeunes francophones mentorés et les mentors francophones du Québec et de l'Ontario. 30 810 $* Reflet jeunes GRAMEN (ON) Diaspo interaction (QC) Jeunesse Reflet jeunes est une initiative communautaire en partenariat avec l'organisme Diaspo interaction, à Québec. qui offre aux jeunes Franco-Ontariens l'opportunité de se familiariser avec les différents métiers liés à l'audiovisuel, par les formations dans la production, la réalisation, les ateliers en communication et la création d'une plateforme d'apprentissage, d'échange et de développement personnel. 20 000 $* Tournée Québec Cinéma 2021-2022 : partenariat

avec le MIFO Fondation Québec cinéma (QC) Mouvement d'implication francophone d'Orléans (ON) Culture La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec le Mouvement d'implication francophone d'Orléans, contribue à bonifier et à enrichir l'offre et la diffusion de films francophones et autochtones à Orléans (Ontario), à l'occasion du festival Objectif cinéma, du 2 au 7 novembre 2021. 8 400 $*

*Montant global de la subvention accordée par les gouvernements de l'Ontario et du Québec et financée, à parts égales, par le ministère des Affaires francophones de l'Ontario et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

** Dans le cas du projet de l'ACFAS, cette subvention tripartite se décompose comme suit : 20 000 $ provenant de l'Ontario, 50 000 $ du SQRC et 35 000 $ du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

