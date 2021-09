Huit pharmaciens nommés Fellow de l'Ordre





MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'édition 2021 de la remise des prix de l'Ordre des pharmaciens du Québec, huit pharmaciens aux parcours aussi impressionnants que diversifiés ont reçu le titre de Fellow.

Les nouveaux membres Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec sont :

Jean-François Desgagné - Pour son dévouement auprès de la communauté, son implication active au sein de son association professionnelle, et sa contribution à former la relève notamment par la mise sur pied du laboratoire de pratique pharmaceutique de l'Université Laval, en plus de superviser une cinquantaine de stagiaires au cours de sa carrière.

Anne Dionne - Pour son leadership, ses innovations cliniques dans le domaine de l'oncologie et sa passion évidente pour la vie académique, où elle cumule près de 24 années d'expérience à l'Université Laval, notamment comme directrice du programme de doctorat en pharmacie et maintenant doyenne de la Faculté de pharmacie.

Éric Lepage - Pour sa capacité, comme chef de département de pharmacie, à rallier une équipe autour de projets structurants qui ont permis d'améliorer les services, l'enseignement et la formation au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, et pour son fort leadership face à la gestion de crise de la COVID-19.

Marie Lordkipanidzé - Pour son engagement humanitaire et ses projets de recherche visant à offrir de meilleurs soins aux patients. Ces travaux ont conduit à la publication de plus de 80 articles dans des revues savantes et de documents collectifs nationaux et internationaux, dont les lignes directrices canadiennes sur la prise en charge du traitement antiplaquettaire en maladies cardiovasculaires.

Julie Méthot - Pour son expertise reconnue mondialement dans le domaine de la santé des femmes, la pharmacologie cardiovasculaire et de l'hormonothérapie ainsi que sa passion à transmettre ses connaissances à la relève au sein de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval où elle est professeure agrégée.

Lucie Robitaille - Pour sa vision, son leadership et sa détermination dans le cadre de ses nombreuses fonctions au sein de l'appareil gouvernemental, notamment comme conseillère pharmaceutique au ministère de la Santé et des Services sociaux et à la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme directrice générale du Conseil du médicament et maintenant et secrétaire adjointe aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif du Québec.

En plus de ces six pharmaciens, Mme Hélène-M. Blanchette, qui a reçu le prestigieux prix Louis-Hébert 2021, et M. Marc-André Mailhot, récipiendaire du prix Innovation 2021, se voient également octroyer le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Félicitations aux nouveaux membres Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec!

À propos du titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

