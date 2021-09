Thérapeutique Knight inc. se hisse au 27e rang des sociétés canadiennes à forte croissance dans le classement triennal du Globe and Mail





MONTRÉAL, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou la «?Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-ÉU) est heureuse d'annoncer son classement à la 27e place des entreprises à forte croissance au Canada publié pour 2021 par le magazine Report on Business.



Le classement des entreprises à forte croissance du Canada classe les entreprises canadiennes selon la croissance de leurs revenus sur une période de trois ans. Knight a mérité sa place avec une croissance sur trois ans de 2 211 %.

«?La reconnaissance dans le segment des 10 % supérieurs du Globe and Mail à titre de l'une des entreprises à forte croissance du Canada nous honore, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. Notre réussite des trois dernières années est le fruit de l'exécution remarquable par notre équipe de notre stratégie visant à bâtir une société pharmaceutique spécialisée et chef de file et à étendre les activités de Knight en Amérique latine. Nous sommes fiers d'avoir lancé avec succès sur la scène mondiale une société créée au Canada et nous poursuivrons inlassablement nos efforts en vue de développer notre empreinte panaméricaine ex-ÉU afin de remplir notre mission visant à offrir des traitements de marque novateurs et de haute qualité pour améliorer la santé des patients au Canada et en Amérique latine?».

Lancé en 2019, le classement éditorial des entreprises à forte croissance du Canada a pour objectif de saluer les réalisations entrepreneuriales canadiennes en répertoriant et en élargissant le succès des entreprises indépendantes axées sur la croissance au Canada. C'est un programme volontaire; les entreprises doivent se soumettre à un processus de candidature approfondi pour être admissibles. Au total, 448 entreprises ont mérité une place dans le classement de cette année.

La liste intégrale des lauréats 2021, ainsi que la couverture éditoriale connexe, sont publiées dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business, à paraître maintenant, et en ligne.

«?À l'heure où nous sommes tournés vers l'avenir, les sociétés les plus prospères du Canada constituent à la fois une source d'inspiration et une perspective concrète pour les autres entreprises confrontées à des défis comparables, déclare James Cowan, rédacteur en chef du magazine Report on Business. Les entrepreneurs à l'origine de ces entreprises sont intelligents, tenaces et indéfectibles dans leur détermination à atteindre leurs objectifs.?»

«?Tout chef d'entreprise en quête d'inspiration devrait focaliser sur les 448 entreprises inscrites au classement Report on Business des sociétés canadiennes à forte croissance de cette année?», a déclaré Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail. Leur croissance permet au Canada d'être un meilleur endroit, et nous sommes fiers de transmettre leurs histoires à nos lecteurs.?»

À propos du Globe and Mail

The Globe and Mail est le premier média d'information du Canada qui dirige depuis 1844 le débat national et suscite des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Avec une couverture primée du monde des affaires, de la politique et des questions nationales, le journal The Globe and Mail est lu par 6,4 millions de lecteurs par semaine en format imprimé ou numérique, et le magazine Report on Business est lu par 2 millions de lecteurs en format imprimé et numérique à chaque numéro. L'investissement de The Globe and Mail dans la science des données novatrice implique que le monde continue d'évoluer, tout comme The Globe. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

Information aux investisseurs

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514-484-4483 Tél. : 514-484-4483 Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116 Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com Site Web : www.gud-knight.com Site Web : www.gud-knight.com

Communiqué envoyé le 24 septembre 2021 à 09:50 et diffusé par :