Zymo Research obtient le marquage CE IVD pour son kit de méthylation rapide EZ DNA Methylation-Lightning





Sa technologie au bisulfite reconnue est idéale pour les applications cliniques

IRVINE, Californie, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Zymo Research a annoncé aujourd'hui que son kit de méthylation rapide EZ DNA Methylation-Lightningtm avait obtenu le marquage CE IVD qui permet sa distribution sur le marché commun de l'Union européenne (UE). Le traitement chimique de l'ADN au bisulfite est une condition préalable essentielle pour de nombreuses évaluations diagnostiques basées sur la méthylation. Les tests de dépistage et de diagnostics cliniques ? en particulier pour le cancer et les maladies développementales ? utilisent maintenant le profilage par méthylation de l'ADN pour détecter la présence de la maladie et guider le traitement.

La chimie du traitement au bisulfite de Zymo Research, reconnue et établie, a obtenu d'excellents résultats lors d'échantillonnages cliniques, en raison de la fiabilité et de l'efficacité de conversion de la (C)ytosine en (U)rasil, qui minimise également la fragmentation et la dégradation de l'ADN pendant le processus. La désulfonation et le nettoyage de l'« ADN converti » sont effectués à l'aide d'une technologie spéciale de centrifugation, permettant d'obtenir des volumes d'élution minimaux (10 µl). Le kit permet d'obtenir une efficacité de conversion inégalée, résultant en des analyses de méthylation en aval les plus précises qui soient. Le kit EZ DNA Methylation-Lightning comprend un réactif de conversion prêt à l'emploi, qui simplifie le flux de travail et réduit le délai d'exécution à un peu plus d'une heure. Le kit est disponible pour une utilisation en colonne et en plaque de 96 puits, pour un rendement accru.

« Les scientifiques de Zymo Research cherchent constamment à rationaliser et à simplifier les flux de travail pour nos clients. Le kit EZ DNA Methylation-Lightning est un bel exemple de cette volonté, a déclaré Marc Van Eden, vice-président du développement des affaires chez Zymo Research. Le kit consolide un grand nombre des étapes plus complexes requises pour une conversion au bisulfite précise et complète de l'ADN, ce qui rend le flux de travail ? souvent fastidieux ? plus convivial et cohérent. C'est là un aspect particulièrement important pour la reproductibilité des évaluations dans les processus analytiques sensibles, comme le séquençage à haut débit. »

Pour plus d'informations sur le kit EZ DNA Methylation-Lightning, visitez le site Web de Zymo Research.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une entreprise privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. La vision de la société « La beauté de la science est de rendre les choses simples » se reflète dans tous ses produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnu comme le leader en épigénétique, Zymo Research ouvre de nouvelles voies avec des solutions novatrices pour le prélèvement d'échantillons, les mesures microbiomiques, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, qui sont de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

