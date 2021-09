La SCRP nationale remet le Prix Lampe emblématique 2021 à Vincent Power, ARP, FSCRP





TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - En reconnaissance de ses années de bénévolat aux niveaux local et national, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) a choisi Vincent Power, ARP, FSCRP, comme lauréat de son Prix Lampe emblématique 2021. M. Power a accepté l'honneur virtuellement le premier jour de Cultiver 2021, la conférence virtuelle de la SCRP.

« Merci beaucoup. Je suis fier d'avoir reçu le Prix Lampe emblématique et je remercie l'auteure de ma mise en candidature, Lisa Covens, MA, et le comité des prix d'avoir appuyé ma candidature, a déclaré Vincent Power, ARP, FSCRP. Il y a tellement de gens qui m'ont inspiré à m'impliquer, et aucune des raisons pour lesquelles je reçois ce prix n'aurait été possible sans leur aide. Merci à Karen Dalton et à Kiki Cloutier, qui m'ont appuyé dans le cadre de mes contributions au fil des ans, ainsi qu'à Christina Marshall qui, en tant que présidente de la SCRP à Toronto, m'a d'abord montré à quel point cette organisation pouvait avoir une incidence. Je tiens aussi à remercier les nombreuses autres personnes avec qui j'ai collaboré pour que nous puissions effectivement avoir cette incidence. Merci d'avoir reconnu mes efforts par le biais du Prix Lampe emblématique. Thank you all! »

Depuis plus d'une décennie, M. Power est un bénévole actif pour sa société locale, la SCRP à Toronto et la Société nationale. À l'échelle locale, M. Power a occupé de nombreux postes, notamment celui de président de la Société locale (2012-2013) et de coprésident du jury des prix d'excellence en communications de la SCRP à Toronto, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Depuis son élection au Conseil national en 2017, il a été un membre actif du Conseil, appuyant le Groupe de travail sur les relations publiques éthiques, le Sous-comité du budget, le Groupe de travail sur les services en français et le Comité des membres, et veillant à la création et au lancement du Registre des relations publiques de la Société. M. Power a été vice-président, Relations avec les investisseurs et communications d'entreprise chez Sears Canada.

« Vincent est l'une de ces personnes qui s'efforcent de faire de leur mieux. Il est travailleur et minutieux. Si Vincent travaille sur un projet, celui-ci sera réalisé, et ce, en respectant les échéances, a affirmé l'auteure de la mise en candidature de Vincent, Lisa Covens, MA. J'ai personnellement eu le plaisir de travailler avec Vincent à titre de coprésidente du jury des prix d'excellence en communications au cours des trois dernières années et au sein du Conseil d'administration national au cours des deux dernières années. Au cours de cette période, j'ai constaté l'engagement de Vincent envers la Société, son souci du détail et sa passion pour l'avenir des RP au Canada. Je crois qu'il est digne du Prix Lampe emblématique. »

Le Prix Lampe emblématique de la SCRP est décerné aux membres de la Société dont les activités personnelles, le leadership et le dévouement ont permis de faire progresser la Société de façon remarquable. M. Power a été l'un des dix lauréats des Grands prix et Prix spéciaux reconnus par les membres de la Société pour leur engagement exceptionnel dans la profession des relations publiques cette année.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, à la gestion ou à l'enseignement des relations publiques et des communications. Formée de 14 sociétés locales, la mission de la SCRP consiste à construire une communauté nationale de relations publiques et de gestion de la communication par le développement et l'agrément professionnel, la collaboration avec les influenceurs et l'engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

