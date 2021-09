Lloyd Hobbs reçoit le prestigieux Prix Roger Cyr pour sa contribution exceptionnelle à la sécurité ferroviaire





Opération Gareautrain Canada?une organisation sans but lucratif nationale qui fait la promotion de la sécurité ferroviaire?a le plaisir d'annoncer que l'ancien éducateur Lloyd Hobbs est le récipiendaire du prestigieux Prix Roger Cyr 2020.

Nommé d'après le fondateur d'Opération Gareautrain Canada, ce prix est remis tous les ans, pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire (20-26 septembre 2021), à un partenaire ou un bénévole d'Opération Gareautrain qui va au-delà des attentes pour promouvoir la sécurité ferroviaire.

Lloyd Hobbs a passé plus de deux décennies comme enseignant et administrateur scolaire à Terre-Neuve-et-Labrador avant de devenir bénévole pour Opération Gareautrain. Son expérience d'éducateur faisait de lui un porte-parole idéal dans les écoles de la province.

« Quand on parle d'éducation, plus tôt on transmet le message aux enfants, plus le sujet devient naturel ou normal pour eux. Et on n'est jamais trop jeune pour commencer à apprendre la sécurité, explique M. Hobbs. Je suis content d'avoir pu retourner dans des écoles et partager le message sur la sécurité ferroviaire avec les enfants?voir leur visage quand certains gagnent un concours ou voient leur présentation affichée. Et j'ai adoré parler de sécurité avec des leaders communautaires et politiques. »

Lloyd Hobbs a passé la majeure partie de sa carrière dans le domaine de l'éducation, mais il l'a terminée au Conseil de sécurité de Terre-Neuve-et-Labrador, où il a eu son premier contact avec Opération Gareautrain.

« L'expérience de Lloyd et sa volonté de sensibiliser les Canadiens afin de prévenir des tragédies inutiles liées aux passages à niveau et aux intrusions font en sorte qu'il mérite amplement ce prix, explique Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Il sait qu'un comportement non sécuritaire peut avoir des conséquences dévastatrices pour les particuliers, les familles et les communautés, et il travaille fort pour assurer que les Canadiens?en particulier les jeunes?savent comment rester en sécurité près des voies ferrées et des trains. »

Opération Gareautrain Canada félicite Lloyd Hobbs et le remercie pour les efforts exceptionnels qu'il déploie afin de promouvoir la sécurité ferroviaire au Canada. Opération Gareautrain lui remettra le Prix Roger Cyr à une cérémonie virtuelle à son AGA en octobre.

À propos du Prix Roger Cyr

Nommé d'après le fondateur d'Opération Gareautrain Canada, le Prix Roger Cyr pour la sécurité ferroviaire a été remis pour la première fois en 1981. C'est une initiative conjointe d'Opération Gareautrain, de l'Association des chemins de fer du Canada et de Transports Canada. Le prix est ouvert à tous les partenaires et bénévoles d'Opération Gareautrain qui cherchent à améliorer la sensibilisation à la sécurité ferroviaire et à prévenir les incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions au Canada.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, exo, West Coast Express, Metrolinx et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de partenariats avec son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, en collaboration avec des conseils de sécurité, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et d'outils innovateurs comme la campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le operationgareautrain.ca.

