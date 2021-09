La SCRP annonce les lauréats des Prix d'excellence de 2021





TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - Les lauréats des 90 Prix d'excellence ont été annoncés lors de la cérémonie de remise des Prix nationaux de 2021 de la Société canadienne des relations publiques (SCRP), le 23 septembre. Les gagnants des prix Or, Argent et Bronze ont été dévoilés durant la dernière journée de la conférence virtuelle nationale de la SCRP de 2021, Cultiver 2021, dans le cadre de cet événement annuel qui célèbre les meilleures campagnes de relations publiques et de communications au Canada.

Un nombre record de lauréats ont été annoncés pendant la présentation, y compris les 20 gagnants des sous-catégories de cette année en lien avec la COVID-19 qui reconnaissent les efforts de communication exceptionnels déployés en réponse à la pandémie de coronavirus.

La SCRP aimerait féliciter les gagnants suivants pour leur dévouement envers l'excellence professionnelle :

PROGRAMMES DE COMMUNICATION

Meilleure campagne de responsabilité sociale corporative

OR : BCLC - Spread the Local Love

ARGENT : Craft Public Relations - The Launch of the Earth's Own Plant Project

BRONZE : Weber Shandwick Canada - Fries for Good

Meilleure campagne de leader d'influence

OR : Argyle - Kitchen Memories Project

ARGENT : Argyle - Let's Talk over RA

BRONZE: Wilfrid Laurier University - Mask your Mouth, Not your Mood: A Virtual Community Visibility Strategy

Meilleure communication intégrée

OR : Capital-Image - Baigneurs en bonnes mains

ARGENT & COVID ARGENT : Edmonton Public Schools - Edmonton Public Schools COVID-19 Re-entry Communications Plan

BRONZE & COVID BRONZE: Ordre des CPA du Québec - Communications COVID-19: Êtes-vous prêts pour le retour à l'anormal?

BRONZE: Argyle - Federal Indian Day School Class Action

Meilleure campagne sans but lucratif ou non gouvernementale

OR : Edelman Canada - The Toker

ARGENT : Tamara Vineberg - BBYO Bagels for BreakFast

ARGENT : Sheridan College - Learning, Uncompromised: Sheridan's Fall Promise

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Budget élevé (plus de 50 000 $ CA)

OR & COVID OR : Kaiser & Partners - Workplace Insight Studies: COVID-19 and the Canadian Workplace

ARGENT : Craft Public Relations - National Newspaper Week 2020

COVID ARGENT : LifeWorks and Kaiser & Partners Inc. - Mental Health Index Launch

BRONZE: McDougall Communications - Contact Lenses & COVID-19: Turning the Tide Against Misinformation

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Budget moyen (de 10 000 $ à 50 000 $ CA)

OR & COVID OR : Craft Public Relations - The Royal Agricultural Virtual Experience 2020

ARGENT : Edelman Canada - Project Rosebud

BRONZE & COVID BRONZE : CAE - CAE videos featuring Canadian-designed and -built CAE Air1

Meilleure utilisation des relations médiatiques - Petit budget (moins de 10 000 $ CA)

OR : Global Public Affairs - "Raising Canada 2020"

ARGENT & COVID OR : Broad Reach Communications - Helping Canadian Business Leaders Communicate During COVID-19

BRONZE: Louis Riel School Division - Manito Ahbee Aki Launch

BRONZE & COVID ARGENT : BCLC - GSA Expansion and Completion

Campagne de développement d'image de marque de l'année

OR : Tahltan Central Government - Creating the Tahltan Central Government Brand Identity - a Guide to Future Generations

Campagne canadienne de communication engagée et marketing social de l'année

ARGENT : Weber Shandwick - Shoppable Girls

Communication numérique canadienne

OR : Town of Fort Erie - A Beach With Two Names

ARGENT : Paradigm - Alberta Auto Insurance Reform

BRONZE: Louis Riel School Division - Manito Ahbee Aki Launchns Campaign of the Year

Campagne canadienne de relations gouvernementales de l'année

OR : Argyle - Save Eye Care

ARGENT : Paradigm - Alberta Auto Insurance Reform

Campagne canadienne de santé de l'année

OR & COVID OR : McDougall Communications - Contact Lenses & COVID-19: Turning the Tide Against Misinformation

ARGENT : Edelman Canada - The Toker

BRONZE: Nova Scotia Health - Nova Scotia Health Rises to Respond to COVID-19

COVID BRONZE: Argyle - #TakeCareInCOVID

Campagne canadienne de communication de marketing de l'année

OR : Edelman Canada - ASD: Rockin' the Spectrum

ARGENT & COVID OR : Sheridan College - Learning, Uncompromised: Sheridan's Fall Promise

BRONZE: Craft Public Relations - Bringing Nintendo Switch to Canadian Women

COVID ARGENT : Town of Fort Erie - A Beach With Two Names

COVID BRONZE: No Fixed Address - Lockdown Lovebaby Collection

Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l'année

OR : CAE - Empowering employees to act during COVID-19 to come out of the pandemic stronger!

ARGENT : EPCOR Utilities Ltd. - EPCOR's Mission Possible

BRONZE: RTOERO - Create and Communicate Internal Training Workshop

COVID ARGENT : Sheridan College - Keeping connected while physically dispersed: Sheridan's pandemic response

COVID BRONZE: Dynacare - Engaging Employees through COVID-19 - Dynacare's Video Town Hall Meetings

COVID BRONZE: CCRM - Supporting revolutionary health care with employee communications during the COVID-19 pandemic

Lancement de nouveau produit ou service

OR : Craft Public Relations - Snoop Uncorked: The Launch of 19 Crimes Cali Red

ARGENT : BC Housing - BC Temporary Rental Supplement (BC-TRS)

BRONZE: Louis Riel School Division - Manito Ahbee Aki Launch

BRONZE: Citizen Relations - Oroweat Organic presents The 50 Mile Menu

Meilleure campagne modifiée

OR : BC Housing - BC Housing's homeless to sheltered response during COVID-19

ARGENT : City of Red Deer - Property Tax during a Pandemic

BRONZE: WorkSafeNB - Staff First in a State of Emergency

Campagne canadienne de diversité, d'équité et d'inclusion de l'année

ARGENT : Edelman Canada - The D Cut

BRONZE: BlueSky Communications - RBC Indigenous

Communications externes

OR & COVID OR: Swerve PR Inc. - Mastermind Toys, Building Canada's Authority on Play

ARGENT & COVID ARGENT : McDougall Communications - Contact Lenses & COVID-19: Turning the Tide against Misinformation

BRONZE: Wilfrid Laurier University - Mask your Mouth, Not your Mood: A Virtual Community Visibility Strategy

COVID BRONZE: Fraser Health - Using Real Case Data and Infographics to Convey COVID-19 Transmission Risk in Three Super-spreader Scenarios

Campagne de communication étudiante de l'année

BRONZE: Red River College - Meals in Motion

PROJETS DE COMMUNICATION

Meilleure réalisation multimédia

ARGENT : EXP - #myEXPerience employee testimonial video series

BRONZE: Wilfrid Laurier University - Laurier's First Year Experience

Meilleure publication

OR : RTOERO - Liaison E-Newsletter

ARGENT : Tahltan Central Government - 2020 Fish & Wildlife Newsletter - Fostering Culture, Building Knowledge and Protecting Resources

BRONZE: QEII Foundation - QEII Foundation's QEII Times

Meilleur événement spécial

OR & COVID OR : Sheridan College - The 2020 Virtual Welcome Back Event

ARGENT : Tamara Vineberg - BBYO Bagels for BreakFast

ARGENT : Sheridan College - Fall Convocation 2020: Celebrating the incredible perseverance of Sheridan's graduating class in a virtual environment

COVID ARGENT : LifeWorks and Kaiser & Partners Inc - Mental Health Index Launch

BRONZE: Canadian Tire Corporation Ltd. - CT Christmas Trail

Meilleur projet de recherche

ARGENT : RTOERO - 2020 Renaissance Readership Survey

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

Équipe interne de l'année

Provincial Health Services Authority

Équipe d'agence de l'année - grande

Argyle

Équipe d'agence de l'année - moyenne

No Fixed Address

CAMPAGNE DE L'ANNÉE ET MENTIONS SPÉCIALES

Campagne de l'année

Craft Public Relations - The Royal Agricultural Virtual Experience 2020

Mention spéciale - Recherche

Craft Public Relations - The Launch of the Earth's Own Plant Project

Edmonton Public Schools - Edmonton Public Schools COVID-19 Re-entry Communications Plan

Mention spéciale - Communication

Craft Public Relations - Snoop Uncorked: The Launch of 19 Crimes Cali Red

Fraser Health - Partnering with Communities to Share Public Health Messages?

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 13 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

