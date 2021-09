Avis aux médias - Publicité interactive « Arbre à monnaie » de Placements Mackenzie au centre-ville de Toronto afin de promouvoir les placements durables tout en appuyant des organismes de bienfaisance





L'initiative de l'Arbre à monnaie de Placements Mackenzie, qui symbolise la création d'un avenir plus durable pour tous les Canadiens, s'engage à verser des dons caritatifs de 100 000 $.

TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - Dans le but de contribuer à créer un monde davantage investi, ensemble, Placements Mackenzie annonce fièrement le dévoilement de l'Arbre à monnaie Mackenzie dans le cadre d'une expérience interactive sécuritaire au Yonge/Dundas Square à Toronto. Cette initiative symbolique a pour but de réaffirmer l'engagement de la société à l'endroit de l'investissement durable dans l'avenir.

L'Arbre à monnaie Mackenzie, qui mesure près de cinq mètres, invite les Torontois - et tous les Canadiens - à désigner l'un de six organismes de bienfaisance le 27 septembre à titre de récipiendaire de dons de Mackenzie totalisant jusqu'à 100 000 $. Chaque don, évalué à 50 $, sera versé par Mackenzie.

L'Arbre à monnaie Mackenzie fait prendre conscience aux Canadiens de l'importance des investissements durables et leur permet de sélectionner des causes qui leur tiennent à coeur, que ce soit en matière d'environnement, de valeurs sociales ou de gouvernance.

Les arbres ne produisent pas d'argent, mais Mackenzie croit qu'ils sont à la base d'un avenir plus durable!

Les personnes de l'extérieur de Toronto qui souhaitent verser des dons peuvent le faire en visitant http://www.mackenziemoneytree.com/.

Conformément aux consignes entourant la pandémie de COVID-19, assurez-vous de maintenir la distance physique requise et de porter des masques lorsque vous viendrez voir l'Arbre à monnaie Mackenzie. Les consignes visant la distance physique devront être respectées.

Quoi : L'initiative de l'Arbre à monnaie Mackenzie invite les Torontois, ainsi que tous les Canadiens, à désigner l'un de six organismes caritatifs comme bénéficiaire de dons de la part de Placements Mackenzie. Qui : Hôte : Placements Mackenzie, une grande société canadienne de gestion de placements. Organismes caritatifs partenaires : Fondation David Suzuki, Club des petits déjeuners du Canada, Trees for Life, Opportunities International Canada, Fondation canadienne des femmes, fonds Gord Downie & Chanie Wenjack. Où : En personne : Yonge/Dundas Square - 1, rue Dundas East, Toronto, ON, M5B 2R8 Quand : Lundi 27 septembre 2021, de 8 h à 17 h, HE Pourquoi : Placements Mackenzie a pris l'engagement de fournir aux investisseurs et conseillers canadiens des solutions de pointe axées sur des objectifs viables qui tiennent compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'Arbre à monnaie Mackenzie permet aux Canadiens de s'investir facilement et de faire en sorte que l'un de six organismes de bienfaisance reçoive des dons qui contribueront à un meilleur avenir. Comment : En personne : Sur place, l'Arbre à monnaie Mackenzie servira à distribuer des codes QR qui dirigeront les participants vers une page d'accueil interactive. La page d'accueil comportera une liste prédéterminée d'organismes caritatifs; les participants pourront désigner un de six organismes à qui verser des dons. Une portion de 50 $ de chaque don sera versée aux organismes respectifs. En ligne : Pour ceux qui habitent à l'extérieur de Toronto, ou qui sont dans l'impossibilité de se rendre sur place, visitez http://www.mackenziemoneytree.com/ pour verser un don.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208 milliards de dollars au 31 août 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial qui possède des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

