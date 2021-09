Mark Gregory reçoit le Prix de mérite 2021 de la Société canadienne des relations publiques





TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a annoncé que Mark Gregory, consultant en relations publiques et éducateur, a reçu le Prix de mérite 2021. Ce prix, qui souligne le dévouement à la profession et les activités qui vont au-delà de l'appel du devoir, a été remis à M. Gregory virtuellement lors de Cultivate 2021, la conférence virtuelle de la SCRP, le 21 septembre.

Au cours de sa carrière qui s'étend à plus de 35 ans, M. Gregory a été cadre supérieur au sein d'organismes gouvernementaux, d'entreprises et d'organismes sans but lucratif. Il a été à la fois un bénévole actif au sein de la SCRP, à titre de président de la SCRP Hamilton, ainsi qu'auprès de la grande communauté d'affaires, notamment en tant que président de la Burlington's Economic Development Corporation. En outre, lorsque la pandémie de la COVID-19 a exercé d'énormes pressions sur le secteur agricole en raison de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'oeuvre, M. Gregory a créé Farmwork to Feed Canada, un organisme sans but lucratif qui a aidé les organismes agricoles et agroalimentaires canadiens à communiquer avec les Canadiens.

« J'ai le plaisir et l'honneur de proposer la candidature de M. Gregory pour le Prix de mérite. Il est un leader et un visionnaire exceptionnel, et il se surpasse toujours pour trouver de nouvelles façons d'aider ses clients, ses collègues et les membres de sa communauté, a déclaré Mark Hunter LaVigne, APR, FCPRS. Mark et son organisation ont aidé le secteur agricole canadien et sensibilisé les Canadiens à nos agriculteurs et à l'approvisionnement alimentaire dans le contexte des perturbations causées par la COVID-19. Je ne peux donc pas penser à un candidat plus méritant pour recevoir ce prix. »

« Je vous en remercie infiniment. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte le Prix du mérite cette année. Je partage cet honneur avec environ 200 communicateurs de partout au Canada qui, en tant que bénévoles, ont raconté l'histoire des agriculteurs et des producteurs en pleine pandémie de COVID-19 et qui ont oeuvré à renforcer la compréhension et la confiance envers le système alimentaire en ces temps incertains et difficiles, a affirmé M. Gregory.

Je suis particulièrement reconnaissant à mon collègue Mark LaVigne, membre fondateur de Farmwork to Feed Canada, qui a posé ma candidature pour ce prix. Je remercie également ma formidable communauté de professionnels en relations publiques pour son leadership inspirant. Je tiens à 'féliciter' Dave Rowney APR, FCPRS, Joel Levesque APR, FCPRS, Sandy Manners APR, FCPRS, Andrea Collins APR, FCPRS, Rick Mauro APR, FCPRS, Charlene Gaudet APR, FCPRS, Crystal Wood, APR, John Kageorge APR, Michelle James et Judy Bosewell, entre autres », a-t-il poursuivi. « Félicitations à des dizaines de jeunes praticiens talentueux comme Amra Durakovic, Kate Ayres, Hanlon Wu, Nupur Abrol et Adaobi Ifeanyi, qui ont généreusement partagé leur énergie, leur expertise et leur expérience avec leurs concitoyens canadiens d'une manière qui a fait une différence et qui a poli la réputation de notre industrie.

Je suis également très fier du rôle que les cadres supérieurs chevronnés de notre communauté de communications ont joué en tant que bénévoles de Farmwork to Feed Canada qui, au plus fort moment de la pandémie, ont encadré les nouveaux professionnels de notre équipe et leur ont offert des occasions inestimables d'acquérir de l'expérience et de lancer leur carrière. »

« J'aimerais partager ce que j'ai appris de mon aventure avec Farmwork to Feed Canada. D'abord, 'vous n'obtiendrez rien si vous ne demandez rien'. N'ayez jamais peur de vous adresser à vos collègues communicateurs lorsque vous avez besoin d'aide. Nous avons une communauté incroyablement généreuse. Comme l'a dit Vince Power, APR, FCPRS, 'vous obtenez ce que vous donnez'. Si vous souhaitez tirer profit de votre adhésion à la SCRP, impliquez-vous dans votre section locale. Et finalement, il existe une vérité profonde dans la maxime selon laquelle une personne peut faire une différence. Alors, la prochaine fois que vous avez un rêve ou une grande idée, agissez respectivement en la mettant en pratique. »

Le Prix de mérite de la SCRP reconnaît les réalisations et les services exceptionnels rendus aux relations publiques. Il est présenté à un membre de la SCRP dont les activités personnelles et le leadership ont dépassé les attentes d'un employeur ou d'un client, entraînant ainsi une contribution marquée au statut et à l'acceptation de l'ensemble des relations publiques. Il s'agit de l'un des dix Prixmajeurs et spéciaux décernés cette année.

