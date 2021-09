Nicolas Mertens du Niagara College remporte le Prix d'excellence de l'étudiant SCRP/CISION 2021





TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) et CISION ont annoncé conjointement que Nicolas Mertens, étudiant au Niagara College, a reçu le Prix d'excellence de l'étudiant SCRP/CISION 2021. Récemment diplômé du Programme de certificat en relations publiques du Niagara College, Mertens a été choisi parmi les candidats de cette année pour avoir démontré une compréhension innée des principes des relations publiques, ainsi que pour son bénévolat et le soutien qu'il a apporté aux propriétaires de petites entreprises et aux organismes sans but lucratif en matière de communications pendant la pandémie.

« Je vous remercie infiniment! En tant que personne qui a quitté son poste de gestionnaire de restaurant il y a 18 mois, je ne peux pas exprimer à quel point cet honneur et cette expérience avec la SCRP ont été une leçon d'humilité cette année. Ce prix est incroyablement rassurant, car il me confirme que je vais dans la bonne direction, a déclaré Nicolas Mertens. J'aimerais remercier Emily McInerney, Liz Luzza, Stephen Murdoch, Laura Hughes et Chris Bowman du département des relations publiques du Niagara College, ainsi que Laurie Zakreski et Mike Shipticki de Zak Communications. Je ne pense pas qu'il soit très difficile d'imaginer la portée de cette récompense et de ce prix au moment où je commence ma carrière. Je vous remercie encore une fois. »

En tant que lauréat de cette année, Mertens reçoit un prix de 1 000 $ offert de la part de CISION, ainsi qu'une adhésion d'un an à la SCRP à titre de professionnel émergent.

« Nicolas est un jeune professionnel des relations publiques plein d'entrain qui s'intéresse vivement au perfectionnement de ses compétences clés et à l'acquisition des habiletés requises pour s'épanouir dans la profession, a déclaré Alyssa Lai, conseillère en communications d'entreprise, The Co-operators / mentor à la SCRP à Hamilton. Il pose des questions réfléchies et démontre une volonté d'apprendre et de comprendre les piliers fondamentaux des relations publiques. Il est bien avancé dans son cheminement pour devenir un professionnel en relations publiques aux multiples facettes. »

Créé conjointement par les deux organisations, le Prix d'excellence SCRP/CISION reconnaît l'excellence des étudiants en relations publiques. Les étudiants gagnants ont été nommés par leurs coordonnateurs ou leurs instructeurs et étaient inscrits en dernière année (ou l'équivalent) d'un programme canadien de relations publiques reconnu et à temps plein au moment de leur réussite.

À propos de CISION

Cision Ltée (NYSE: CISN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels en relations publiques et en communications marketing. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et d'en mesurer l'impact. Cision compte plus de 4 000 employés et a des bureaux dans 15 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications CloudMD, visitez www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

À propos de CPRS

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 13 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne de relations publiques - National.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 24 septembre 2021 à 07:46 et diffusé par :