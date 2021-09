ConvaTec sélectionne Veeva Vault CDMS pour l'étude des biomarqueurs dans les infections de plaies





Gestion des données cliniques par Veeva Vault CDMS pour les essais de détection des infections dans les plaies complexes

BARCELONE, Espagne, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que ConvaTec, une entreprise mondiale de produits médicaux offrant des thérapies axées sur la gestion des maladies chroniques, a choisi Veeva Vault CDMS , qui assurera la saisie électronique des données ( EDC ), le codage et le nettoyage des données pour sa prochaine étude sur la détection des infections de plaies.

ConvaTec et ses partenaires ont mis au point une nouvelle technologie de détection des biomarqueurs des infections basée sur la mesure combinée des trois biomarqueurs suivants : le pH de la plaie, et l'activité des enzymes des hôtes, l'élastase neutrophile humaine (HNE) et la myéloperoxydase (MPO). Cette étude de preuve de concept explorera l'efficacité d'une nouvelle combinaison de biomarqueurs, pH, HNE et MPO, dans la détection d'une infection de plaie.

L'un des objectifs secondaires de l'essai est d'explorer la relation entre l'analyse microbiologique moléculaire des échantillons d'écouvillons et les biopsies de plaies avec les biomarqueurs pH, HNE et MPO.

Il s'agit d'une étude de performance analytique internationale multicentrique qui devrait prendre environ 20 semaines et qui vise à recruter entre 75 et 90 sujets.

Veeva MedTech est fière de soutenir des entreprises comme ConvaTec avec Vault CDMS, une solution unifiée de gestion des données pour la capture, le nettoyage et le codage des données cliniques. Pour en savoir plus sur Vault CDMS, rendez-vous sur le site veeva.com/eu/VaultCDMS .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

