Ara Partners clôture un deuxième fonds avec 1,1 milliard de dollars d'engagements en capital





Le fonds de décarbonisation industrielle sursouscrit dépasse la cible initiale et augmente son plafond

HOUSTON et BOSTON, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements en décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui la fermeture du fond Ara Fund II (le « Fond II » ou « Fond ») avec des engagements en capital d'environ 1,1 milliard de dollars. Le Fonds a été beaucoup trop sollicité, dépassant sa cible initiale de 650 millions de dollars et augmentant son plafond. Le Fonds a reçu des engagements d'un ensemble diversifié d'investisseurs institutionnels, anciens et nouveaux, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment des régimes de retraite publics, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

Sous la direction de Troy Thacker et Charles Cherington, le Fond II poursuivra la stratégie d'Ara consistant à investir dans la décarbonisation continue de l'économie industrielle, la plus grande source d'émissions de carbone à l'échelle mondiale. Ara recherche des investissements dans des entreprises aux États-Unis, au Canada et en Europe qui ont le potentiel de réduire considérablement les émissions de carbone. Ara travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion pour améliorer les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (« GES ») et des déchets, tout en suivant de près l'impact environnemental. En s'appuyant sur l'expertise technique et opérationnelle combinée de l'équipe, Ara cherche à réaliser des investissements de rachat et de croissance industrielle dans des entreprises à forte croissance dans les secteurs industriels et manufacturiers, ainsi que dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux, dans l'efficacité énergétique et les carburants verts, et dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture.

L'équipe d'investissement expérimentée d'Ara Partners comprend Partners Cory Steffek, Tuan Tran et Chris Picotte, ainsi qu'une vaste équipe de professionnels travaillant depuis des bureaux à Houston, Boston et Dublin, en Irlande.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'intérêt très marqué pour le Fonds II et nous sommes heureux d'accueillir plusieurs investisseurs institutionnels respectés dans notre base de commanditaires », a déclaré Charles Cherington, directeur associé d'Ara Partners. « Nous apprécions particulièrement le soutien de nos anciens investisseurs du Fonds I et nous nous réjouissons à la perspective d'obtenir de solides rendements pour tous nos partenaires grâce à un portefeuille de placements qui réduit activement les émissions de GES, le carbone et les déchets. »

« Nous sommes heureux de voir la communauté des investisseurs reconnaître l'approche distinctive d'Ara Partners en matière d'approvisionnement et d'investissement dans des entreprises innovantes à l'avant-garde d'un monde sur la voie de la décarbonisation », a déclaré Troy Thacker, directeur associé d'Ara Partners. « Nous avons la conviction que notre orientation différenciée vers la réduction des émissions de carbone dans le secteur industriel est un élément important de l'effort climatique mondial et nous sommes impatients de continuer à réaliser des investissements dans ce secteur en pleine croissance. »

Les sociétés de portefeuille actuelles du Fonds II sont Polar Sapphire (alumine de haute pureté pour les marchés des batteries Lithium ion, LED, saphir et semi-conducteurs), Aloxe (plateforme européenne de recyclage des plastiques PET), px Group (opérateur d'actifs industriels du Royaume-Uni entièrement intégré, axé sur les énergies renouvelables et la décarbonisation), Anesco (leader du marché britannique des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique) et Divert (recycleur de déchets alimentaires invendus en gaz naturel renouvelable). Ara prévoit d'annoncer prochainement le sixième investissement de plateforme du Fond II.

Lazard est intervenu en tant qu'agent de placement, et Debevoise & Plimpton est intervenu en tant que conseiller juridique dans la formation du Fonds II.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements liés à la décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises qui ont un impact significatif en matière de décarbonisation. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site www.AraPartners.com.

