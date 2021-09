Québec lance une nouvelle campagne publicitaire sous le thème « Prendre soin de nos infirmières »





QUÉBEC, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance une nouvelle campagne publicitaire visant à valoriser le travail des infirmières et infirmiers ainsi qu'à favoriser leur rétention et leur attraction au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. Cette campagne fait suite au plan d'action annoncé hier afin d'améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers.

Cette nouvelle offensive publicitaire vise, d'une part, à rappeler l'importance de prendre soin des infirmières et infirmiers en valorisant leurs compétences en plus de souligner la mise en place de mesures immédiates qui amélioreront leurs conditions d'exercice. Ces mesures annoncées hier permettront un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle des infirmières et infirmiers, la consolidation des équipes et la diminution de la charge de travail en plus d'offrir des horaires stables et prévisibles.

Enfin, cette campagne publicitaire vise également à inciter les personnes qui ont quitté le réseau public à réintégrer leurs anciennes fonctions en bénéficiant de meilleures conditions de travail.

La campagne se décline à la radio, sur le Web et dans les quotidiens.

