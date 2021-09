/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le ministre délégué Lionel Carmant tiendra la Consultation sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes/





QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la Consultation sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes qui se tiendra en présence du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, du député du Parti libéral du Québec, monsieur David Birnbaum, du député de Québec solidaire, monsieur Sol Zanetti, et du député du Parti Québécois, monsieur Joël Arsenault.

À la lumière des constats dégagés lors du forum d'experts tenu en février 2020, cette deuxième consultation permettra à des représentants de différents secteurs comme la santé, l'éducation, la recherche, le milieu de travail et le milieu communautaire d'échanger sur leurs préoccupations relatives face à l'utilisation des écrans et de s'exprimer sur les enjeux et les pistes de solution entourant l'usage des écrans sur la santé des jeunes âgés de 2 à 25 ans.

Pour connaître la programmation : Consultation sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes - Consultations sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes - Professionnels de la santé - MSSS (gouv.qc.ca)

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent obligatoirement s'accréditer au préalable, en écrivant à : medias@msss.gouv.qc.ca. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement sur place.

Notez que cette invitation vaut pour toute la durée de la Consultation. Les prises d'images et l'enregistrement audio seront autorisés en tout temps, dans le respect du bon déroulement de l'événement.

DATE : Le lundi 27 septembre 2021



HEURE: De 9 h 00 à 16 h 00

Arrivée des participants et inscription dès 8 h 15



LIEU : Québec (Québec)





** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à cet événement ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux intérieurs.

Preuve de vaccination contre la COVID-19 : Depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes souhaitant participer à des congrès et des conférences, et ce, à partir de l'application Vaxicode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile. À noter que pour tous les formats de la preuve de vaccination, une preuve d'identité avec photo sera demandée.

Pour en savoir davantage sur le passeport vaccinal, consultez : Québec.ca/passeportvaccinal.

