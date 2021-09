Intema annonce la clôture de l'acquisition de l'équipe d'esports Team BH





MONTRÉAL, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) a complété l'acquisition de Team Bloodhounds, Inc. (« TBH »), propriétaire de l'équipe d'esports Team BH, précédemment divulguée le 22 juin 2021.



« Nous ne pourrions pas être plus ravis de finaliser l'acquisition de Team BH, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Matteo a construit Team BH avec peu de ressources, et en seulement trois ans, l'a transformé en un véritable succès mondial et la deuxième équipe esports Fortnite la plus suivie au Canada. Team BH a un public engagé, mais n'a encore qu'effleuré la surface en termes d'impact, d'influence et de portée dans le monde du esport. Nous considérons Team BH comme un membre qui transformera notre écosystème esport en pleine croissance et nous sommes prêts à soutenir ses efforts pour l'aider à passer au niveau supérieur. »



« Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli au sein de Team BH, mais le travail est loin d'être terminé, » a déclaré Matteo Di Penta, fondateur et chef de la direction de Team Bloodhounds Inc. « En tant que membre à part entière de la famille Intema, nous disposons désormais de ressources et d'une expertise supplémentaires pour renforcer notre position dans la communauté des jeux et faire de notre marque un nom connu dans le monde entier. Nous avons de grands projets pour Team BH ? et cette relation ne fera qu'accélérer le processus. »



Di Penta a lancé Team BH en avril 2018, et elle est rapidement devenue l'une des marques d'esports les plus prospères, avec une liste d'influenceurs, de joueurs professionnels et de « streamers », et plus de 7,25 millions d'abonnés combinés sur YouTube, Twitch, Instagram et TikTok.



« Pour prolonger les bonnes nouvelles, je voudrais également annoncer que nos principaux influenceurs, notamment Randi « BH Motion » Tetzschner, Russell « BH Poetic » Tetzschner, Michael « BH Woods » Nelles et Jose « BH Lvcid » Flores ont tous signé des prolongations de contrat de deux ans, » a ajouté Di Penta. « Ils ont joué un rôle déterminant dans notre croissance depuis le début, et je suis heureux de continuer à travailler avec eux pour développer Team BH. »



Actuellement, Team Bloodhounds Inc. compte 14 joueurs de Fortnite dans ses rangs. L'équipe espère étendre ses activités à Call of Duty d'Activision et à Valorant de Riot Games. Team BH n'a pas encore d'équipes compétitives ou de contenu dans ces deux jeux, mais ce sera une priorité absolue maintenant que la transaction est conclue.



À propos d'Intema

Intema est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à intema.ca .



À propos de Team BH

Team BH est la deuxième plus grande organisation d'esports et de divertissement par le jeu au Canada, avec plus de 7,25 millions d'abonnés sur nos principales plateformes. Team BH gère des talents et fait la promotion d'occasions d'endossement et de commandite, qui comprennent tout, des tournois en ligne aux événements commandités. Grâce à nos services, nous continuons d'innover et de développer la prochaine génération de professionnels de l'industrie pendant que nos créateurs font ce qu'ils font de mieux, divertir. Teambh.ca



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s'y limiter: la signature d'une Entente définitive, tout financement potentiel et la conclusion réussie de la Transaction proposée. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles significatives, ainsi qu'à des contingences. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les déclarations de la Société exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, et il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents à la Transaction proposée, y compris: le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en oeuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

