OTTAWA, 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fairtrade, le label qui soutient la justice sociale et la durabilité le plus reconnu dans le monde, et B Lab, un réseau mondial d'organisations dédié à la transformation du système économique par l'innovation tel que la certification B Corp, annoncent ensemble aujourd'hui un nouveau partenariat qui cible l'avancement des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies par des pratiques commerciales responsables, des chaînes d'approvisionnement durables et une transparence imprésariale mondiale.



Ce partenariat engage B Lab et Fairtrade au partage des connaissances et a des efforts collaboratifs dans le développement de normes, de revendications, de campagnes de sensibilisation et de mobilisation. Les deux organisations créeront conjointement des programmes spéciaux et des projets en soutient au progrès des ODD, alors que le monde entre dans le dernier droit vers la ligne d'arrivée en 2030, aussi connue comme Agenda 2030.

« Fairtrade est un champion de la justice sociale et commerciale depuis près de 30 ans, » déclare Dr. Nyagoy Nyong'o, PDG mondiale de Fairtrade International. « Nous sommes emballés par ce partenariat-clé avec B Lab, avec qui nous pourrons combiner nos efforts pour attirer plus d'entreprises dans ces échanges, et travailler en collaboration pour résoudre les défis les plus pressants qui nous font face comme société concernant le climat, le commerce et les droits humains. »

Selon les Nations Unies, les partenariats sont un outil essentiel dans l'atteinte d'un futur plus vert, plus propre et plus durable pour tous. De plus, les partenariats sont fondamentaux à la réingénierie de l'économie mondiale sur des bases durables et inclusives.

Dans ce but, le partenariat entre B Lab et Fairtrade fera un usage vigoureux de méthodes de travail collaboratif qui valorisent et encouragent le travail des organisations partenaires et des parties prenantes. Ces méthodes serviront de ressorts vers l'atteinte des ODD.

« C'est un partenariat longuement désiré pour B Lab, tout comme pour le mouvement B Corp, » exprime Andrew Kassoy, co-fondateur et PDG de B Lab. « Quand mes co-fondateurs et moi avons conçu la certification B Corp il y a plus de 15 ans, la certification de Fairtrade International a été une inspiration et une preuve que le commerce peut être un acteur au service du bien. »

« C'est tout naturellement que nos organisations joignent leurs forces aujourd'hui, alors que les normes commerciales durables ne sont plus vues comme un à-côté sympathique, mais comme un outil essentiel dans la transformation de l'économie mondiale pour le bénéfice de toutes les personnes, les communautés, et la planète, » poursuit Kassoy.

Les normes commerciales sociales et environnementales de B Lab déterminent comment des entreprises peuvent être des acteurs au service du bien. Sur la base de la contribution des participant.e.s, d'enquêtes, et des meilleures pratiques reconnues, ces normes sont la base des exigences de la certification B Corp et des outils de gestion d'impact de B Lab. Pour sa part, les normes Fairtrade sont conçues dans le but de soutenir le développement durable des organisations de petit.e.s productrices.eurs et des travailleuses.eurs agricoles de pays en développement. Les normes Fairtrade incorporent un ensemble compréhensif de critères sociaux, économiques et environnementaux. En faisant le choix d'être certifiées à la fois par B Corp et par Fairtrade, les entreprises démontrent la profondeur de leur engagement social et pour la durabilité, envers et à travers l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement.

Le nouveau partenariat entre B Lab et Fairtrade débutera par une exploration du potentiel de collaboration dans le développement des normes, et dans la création de points de rencontre pour favoriser le développement de liens entre les réseaux respectifs des deux organisations.

« Comme compagnie qui est à la fois certifiée B Corp et qui s'approvisionne en ingrédients certifiés Fairtrade, nous sommes aux premières loges pour constater l'impact que ces normes jouent dans le soutient aux fermes de petit.e.s productrices.eurs, et à l'ensemble des parties impliquées dans une entreprise - les travailleuses.eurs, les client.e.s, les communautés, et aussi l'environnement - obtiennent leur juste part, » dit Cheryl Pinto, gestionnaire mondiale de l'approvisionnement éthique pour Ben & Jerry's.

« Ce partenariat va amplifier le momentum, en soutenant les entreprises avec les bases, les outils, les conseils, et le soutient de la communauté, afin d'avoir des entreprises plus durables et avec plus d'impact social. »

À propos de B Lab

B Lab transforme l'économie mondiale au bénéfice de toutes les personnes, les communautés, et la planète. Un meneur du changement de systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques, des outils et des programmes pour entreprises, et nous certifions les entreprises - connues comme B Corps - qui ouvrent la voie. Aujourd'hui, notre communauté compte 280,000 travailleuses.eurs dans plus de 4000 B Corps dans 77 pays et 153 industries, alors que plus de 150,000 entreprises gèrent leur impact avec l'Évaluateur d'impact B et le Gestionnaire d'action ODD. Pour en savoir d'avantage et joindre le mouvement, visitez www.bcorporation.net.

À propos de Fairtrade International

Fairtrade transforme la façon de faire du commerce en mettant l'emphase sur les fermières.ers et travailleuses.eurs. Ça signifie de meilleurs prix, des conditions de travail décentes, et plus de pouvoir dans les échanges commerciaux pour les productrices.eurs à petite-échelle. Menant par l'exemple, les petites productions comptent pour 50% de la représentation dans la gouvernance de Fairtrade. Fairtrade International est une organisation indépendante sans but lucratif qui représente 1,8 millions de fermières.ers and travailleuses.eurs à travers le monde. Elle est propriétaire du label FAIRTRADE, une marque de commerce enregistrée qui apparaît sur plus de 30,000 produits, et qui est le label de durabilité le plus reconnu et qui inspire le plus de confiance dans le monde. Fairtrade International et ses organisations-membres collabore avec les entreprises, s'implique auprès des consommatrices.eurs, mobilise la société civile, et permet aux productrices.eurs de prendre le contrôle afin d'atteindre un futur juste et durable - un futur enraciné dans la justice sociale. Pour en savoir d'avantage visitez www.fairtrade.net.

À propos de Fairtrade Canada

Le commerce équitable est une approche alternative et terre-à-terre à l'approche commerciale conventionnelle, basée sur le partenariat entre productrices·eurs et commerçant·e·s, les entreprises et les consommatrices·eurs. Le système international Fairtrade - composé de Fairtrade International et de ses organisations-membres - est le système de commerce équitable le plus grand et le mieux reconnu dans le monde. Fairtrade Canada est membre de Fairtrade International. C'est une organisation sans but lucratif qui certifie, fait la promotion et milite en faveur de Fairtrade.

Contact média

Pippa Rogers, Fairtrade Canada

pippa.rogers@fairtrade.ca





