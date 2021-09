/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pénurie de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux - L'APTS réagit à l'annonce du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des infirmières/





MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le président par intérim de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), monsieur Robert Comeau, réagira à l'annonce du gouvernement pour résoudre le problème de la pénurie d'infirmières. Il sera accompagné de plusieurs membres de l'exécutif national de l'APTS.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse



Quand : Vendredi 24 septembre 2021 à 10 h 15



Qui : Robert Comeau, président par intérim de l'APTS, accompagné de plusieurs membres de l'exécutif national



Où : Hôtel Château Laurier de Québec, salle des Plaines 1220 place George-V Ouest Québec (Québec) G1R 5B8

