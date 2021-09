Sasol s'engage à atteindre le « net zéro » d'ici 2050 et triple ses objectifs de réduction d'émissions de GES à l'horizon 2030





JOHANNESBURG, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Sasol Limited (Sasol) a annoncé aujourd'hui l'actualisation de sa stratégie qui l'engage à atteindre un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Cette annonce est conforme à l'engagement de Sasol d'accélérer sa transition vers un monde à faibles émissions de carbone en adéquation avec les objectifs de l'Accord de Paris.

En accord avec son ambition pour 2050, Sasol a intensifié son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de scope 1 et 2 pour 2030, d'un taux initial de 10 % pour ses activités en Afrique du Sud annoncé l'an dernier, à un taux de 30 % pour ses activités dans les secteurs de l'énergie et de la chimie, par rapport à un taux de référence de 2017. L'entreprise est également en train de mettre en place un objectif de réduction de scope 3 pour son secteur de l'énergie, selon un taux de référence de 2019. Cette décision s'aligne sur l'engagement de ses pairs dans ces secteurs.

« En se fondant sur des évaluations et modèles détaillés, notre objectif de 2030 peut être atteint sans désinvestissements ni compensations, mais grâce à la décarbonation directe de nos actifs existants », affirme Fleetwood Grobler, président-directeur général de Sasol.

« Nous y parviendrons grâce à une combinaison d'économies d'énergie et de procédés, à des investissements dans les énergies renouvelables et à une transition vers le gaz naturel comme matière première de transition pour notre chaîne de valeur en Afrique australe. Ces solutions sont bien connues, et nous les gérons en grande partie, et les investissements nécessaires sont rentables, préservant de solides rendements dans notre entreprise, au-delà du coût du capital. »

Au-delà de 2030, Sasol dispose de plusieurs choix viables pour atteindre son objectif net zéro d'ici 2050 avec différentes options pour transformer sa chaîne de valeur en Afrique australe en passant progressivement du charbon vers davantage de gaz de transition, puis ensuite vers l'hydrogène vert et le carbone durable à long terme, à mesure que l'économie s'améliore pour ces options.

« Dans un avenir incertain, cette approche offre de l'agilité et nous permet de pivoter à mesure que des leviers d'atténuation rentables deviennent disponibles. Nous évitons également l'immobilisation des infrastructures et les mauvaises gestions du capital », ajoute M. Grobler.

La technologie exclusive Fischer-Tropsch (FT) de Sasol est particulièrement adaptée pour jouer un rôle significatif dans un avenir à faibles émissions de carbone, avec de nouveaux gisements de valeur attrayants et émergents.

« Dans ce contexte, nous mettons sur pied une nouvelle entreprise, Sasol ecoFT, dans le but de renforcer notre leadership technologique et d'établir une position importante sur le marché international. L'une des premières applications de cette technologie sera probablement les carburants durables d'aviation (SAF) pour lesquels de nouvelles réglementations stimulent la demande et où la technologie et les matières premières existantes ont des limites que le FT peut éliminer. »

Une transition juste

À mesure que les économies mondiales transforment leurs systèmes énergétiques, l'industrie en sera perturbée, les gisements de valeur et les marchés du travail seront modifiés, et des compétences et capacités diversifiées seront exigées dans différentes régions géographiques. Sasol réalisera une transition juste à travers son empreinte géographique, dans le but de protéger et de favoriser les opportunités d'emploi en accélérant le développement de nouveaux gisements de valeur énergétiques.

L'Afrique du Sud est particulièrement prometteuse en matière d'énergies renouvelables et de production d'hydrogène vert à faible coût pour son propre usage et pour les possibilités d'exportation. Pour ce faire, des plans nationaux devront être établis par les parties prenantes du secteur et par le gouvernement afin de créer des opportunités, de maximiser les opportunités de localisation pour créer des emplois et de la richesse économique.

« Bien que la répercussion sur la main-d'oeuvre sera probablement visible après 2030, il faut l'anticiper dès maintenant, avec les bons plans de capital humain à long terme, grâce à la gestion d'une transition naturelle des personnes impliquées dans les activités liées aux combustibles fossiles et à l'investissement dans la requalification pour répondre aux besoins d'une économie à faibles émissions de carbone à l'avenir, » affirme M. Grobler.

Futures activités de Sasol

L'activité énergétique de Sasol est positionnée de façon à mener la transition énergétique en Afrique australe grâce à sa base d'actifs avantageuse avec un prix de rentabilité du pétrole inférieur à 35 dollars américains le baril. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux d'hydrogène gris, Sasol vise à tirer parti de cette expertise pour la décarbonation grâce à des matières premières à plus faible teneur en carbone et grâce à une plus forte production de combustibles et d'énergies durables aux coûts compétitifs.

Sa branche d'activité chimique continuera ses recherches d'opportunités de croissance grâce à sa chimie unique, en particulier dans les technologies FT et Ziegler-Alumina-Guerbet. Avec ses usines de Lake Charles maintenant pleinement opérationnelles, Sasol dispose de voies précises pour générer des flux de trésorerie attrayants à mesure que la capacité augmente. Il accélérera la croissance de solutions plus spécialisées et de produits chimiques durables, en particulier en matière de produits chimiques destinés aux marchés de soins essentiels et de matériaux avancés, domaines dans lesquels Sasol se positionne déjà comme leader sur le marché.

Sasol ecoFT se concentrera sur le développement de nouvelles activités durables en tirant parti de la technologie FT. FT utilise actuellement des sources d'hydrogène et de carbone à base de combustibles fossiles. Cette technologie a le potentiel d'utiliser de l'hydrogène vert et des sources durables de matières premières de carbone, comme la biomasse, le carbone capté par des procédés à forte intensité de carbone et, à terme, le captage direct du CO2 dans l'air.

« Notre technologie FT, au coeur de notre chaîne de valeur en Afrique australe, nous permet de bien nous positionner en matière de décarbonation grâce à des matières premières à faible teneur en carbone et pour accélérer la production de carburants et de produits chimiques durables et compétitifs », souligne Grobler.

Autofinancement de la transition, tout en offrant des rendements durables

La stratégie réorientée de Sasol repose sur un cadre financier qui permettra à l'entreprise d'accroître sa valeur partagée tout en accélérant sa transition, alors que des dividendes durables et résilients seront remis à ses actionnaires.

« Grâce à notre cadre d'affectation des capitaux et à notre structure de gouvernance clairs et actualisés, nous assurerons une prise de décision efficace et optimale pour gérer toutes les décisions en matière de capital auxquelles nous sommes confrontés dans la mise en oeuvre de Future Sasol », affirme Paul Victor, directeur financier du Groupe Sasol.

À court et à moyen terme, la première phase jusqu'en 2025 permettra à Sasol de renforcer son bilan, tout en améliorant sa compétitivité par rapport aux coûts et sa capacité à accroître la production de flux de trésorerie dans un scénario où le prix du pétrole est peu élevé. Sasol vise à améliorer le retour sur capitaux investis (ROIC) entre 12 et 15 % au cours de cette période.

La deuxième phase à court et à moyen terme jusqu'en 2030 priorise l'équilibre entre les rendements et l'investissement dans le plan de transition de Sasol. Au cours de cette période allant jusqu'en 2030, Sasol prévoit d'investir entre 20 et 25 milliards de rands par an pour maintenir sa base d'actifs, de se conformer à toutes les réglementations pertinentes en matière d'environnement et de qualité de l'air, et prévoit également de financer la transition pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de GES de 30 %. Cela inclut un total de 15 à 25 milliards de rands en capital de transformation global jusqu'en 2030, tandis que le ROIC visé devrait être supérieur à 15 %.

« Le profil de rendement global du groupe Sasol continuera de s'améliorer considérablement et demeure attrayant ? il existe clairement un moyen d'obtenir des rendements plus élevés pendant que nous atteignons nos objectifs en matière de changements climatiques », ajoute Victor.

Les dividendes reprendront une fois que les éléments déclencheurs clés seront atteints et que l'on est convaincus que les rendements remis aux actionnaires sont viables selon les perspectives qui prévalent à ce moment-là. Le versement minimal de 2,8 fois ou 36 % du bénéfice annuel par action de base (CHEPS) sera déclenché lorsqu'un ratio de levier de 1,5 fois la dette nette par rapport au BAIIA sera atteint et que le niveau d'endettement absolu sera inférieur à 5 milliards de dollars américains. L'augmentation à 2,5 fois ou 40 % du CHEPS suivra lorsque les niveaux d'endettement nets absolus baisseront à moins de 4 milliards de dollars américains. Le dividende régulier sera maintenu dans cette fourchette.

