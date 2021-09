HarbourVest Partners annonce la clôture de son Fonds de prêts directs





HarbourVest Partners, un gestionnaire international d'actifs sur les marchés privés, a annoncé aujourd'hui la clôture définitive de son HarbourVest Direct Lending Fund (HDL) à plus de 892 millions de dollars en engagements de commanditaires, y compris l'engagement General Partner. Le Fonds a été sursouscrit et clôturé au-dessus de son objectif initial de 600 millions de dollars. Cette clôture fait suite à la clôture définitive du Credit Opportunities Fund II, l'offre crédit de second rang de HarbourVest, plus tôt dans l'année.

"Nous sommes ravis de célébrer la clôture définitive de notre fonds inaugural de prêts directs, faisant ainsi passer notre total de capital en gestion pour instruments de crédit à plus de 3,3 milliards de dollars*", déclare John Toomey, directeur général, HarbourVest Partners. "L'année passée a démontré la résilience de cette catégorie d'actifs et renforcé notre objectif d'étendre la portée des solutions HarbourVest afin d'aider nos clients à investir dans des stratégies de croissance soutenue."

Le Fonds cible des investissements de crédit de premier rang dans des entreprises du marché intermédiaire adossées à des capitaux privés, principalement en Amérique du Nord. Le Fonds cherche à construire un portefeuille diversifié comprenant un privilège de premier rang, un segment unitranche, et des dettes de second rang, et fournissant aux investisseurs un rendement en espèces régulier et une solide couverture en cas de baisse.

"La plateforme de crédit de HarbourVest se démarque sur le marché par son moteur de sourçage exclusif, qui est alimenté par l'ampleur de nos partenariats primaires et secondaires", déclare Karen Simeone, directrice générale, HarbourVest Partners. "Le flux d'opérations de crédits privés continue de s'intensifier, propulsé par une activité en hausse des opérations de capital-investissement et par des sponsors de plus en plus en quête de flexibilité et de certitude d'exécution, deux atouts qu'offrent les financements privés, comparé au marché des prêts syndiqués."

Le Fonds a reçu le soutien de commanditaires en Amérique du Nord, en Australie, en Israël, en Europe, et en Amérique latine, y compris des fonds de pension publics et privés, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation, des family offices, et des investisseurs très fortunés du secteur privé.

*Au 31 août 2021. Reflète le capital total levé plus l'effet de levier qui devrait être disponible via la plateforme HarbourVest Private Credit.

À propos de HarbourVest

HarbourVest est un spécialiste indépendant des placements sur les marchés privés mondiaux avec plus de 35 ans d'expérience et plus de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. La plateforme mondiale de la Société offre aux clients des opportunités de placement en capital-investissement, crédits privés et actifs réels par le biais d'investissements dans des fonds primaires, des investissements secondaires et des coinvestissements directs dans des fonds communs ou des comptes gérés séparément. HarbourVest compte plus de 700 employés, dont plus de 170 spécialistes de l'investissement en Asie, en Europe et aux Amériques. Cette équipe mondiale a engagé plus de 48 milliards de dollars dans des fonds nouvellement constitués, réalisé plus de 29 milliards de dollars en achats secondaires et investi plus de 23 milliards de dollars directement dans des sociétés en exploitation. En partenariat avec HarbourVest, les clients ont accès à des solutions personnalisées, à des relations pérennes et à des perspectives exploitables.

Aucune partie des présentes ne peut être interprétée comme une sollicitation, une offre, une recommandation, une représentation de pertinence, un conseil juridique, un conseil fiscal, ou le soutien d'un titre ou d'un investissement, et ne doit être prise en compte au moment d'évaluer les avantages d'investissement dans des fonds HarbourVest, ni pour toute autre décision d'investissement. Les informations relatives au fonds ne sont représentatives d'aucun autre fonds ou produit d'investissement de HarbourVest.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 septembre 2021 à 22:15 et diffusé par :