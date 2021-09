Xinhua Silk Road : Quanzhou, dans la province chinoise du Fujian, envoie une lettre du pays au peuple de Quanzhou outre-mer à l'occasion du festival de la mi-automne





BEIJING, 23 septembre 2021 /CNW/ - Quanzhou, une ville portuaire située dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, et connue comme la ville natale de certains Chinois outre-mer, a envoyé une lettre publique du pays aux habitants de Quanzhou vivant à l'étranger pour les consoler de leur mal du pays lors du Festival de la mi-automne, mardi.

La ville a attendu ce moment précis pour prendre une telle initiative, car le festival, également appelé Festival de la Lune, est le deuxième en importance pour les réunions de famille après le Festival du Printemps en Chine.

Alors que près des trois quarts de l'année 2021 sont déjà passés, la ville de Quanzhou a célébré avec ses habitants, au pays comme à l'étranger, le Festival de la mi-automne, avec des réalisations captivantes et une expérience touchante.

Fin juillet, « Quanzhou : Emporium of the World in Song-Yuan China » a été accepté comme bien culturel sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au cours de la 44e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue à Fuzhou, capitale du Fujian.

Croyant que « là où il y a de l'eau de mer, il y a des gens de Quanzhou », la ville a toujours été un modèle de dur labeur pour gagner un avenir meilleur.

En 2020, Quanzhou a vu pour la première fois son produit régional brut dépasser un trillion de yuans, augmentant de 2,9 % par rapport à l'année précédente malgré la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, la ville travaille dur pour construire une meilleure Quanzhou, avec des plans de développement déjà en place pour la nouvelle ère.

