L'ESG continue de prospérer grâce au nouveau FNB durable de Mackenzie, désormais négociable à la NEO Bourse.

NEO accueille de nouveau Mackenzie Investments (« Mackenzie ») à la NEO Bourse, avec le lancement du « Mackenzie Global Sustainable Bond », un FNB durable géré activement. Le fonds est négociable dès aujourd'hui sous le symbole MGSB.

Cherchant à s'aligner sur les valeurs de placement des investisseurs socialement responsables, le FNB « Mackenzie Global Sustainable Bond » investira principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs durables et responsables du monde entier.

« Le lancement du MGSB sur la NEO Exchange est un événement passionnant pour Mackenzie », as fait remarquer Michael Cooke, vice-président senior et directeur des fonds négociés en bourse chez Mackenzie Investments. « Ce fonds cadre parfaitement avec notre histoire en matière de pratiques d'investissement socialement responsables, et nous sommes fiers de coter à une une bourse qui partage nos valeurs et travaille activement à un meilleur avenir. NEO s'est faite, et encore aujourd'hui, le champion infatigable de l'industrie canadienne des FNB et est bien préparée pour contribuer au succès de notre gamme croissante de FNB ».

Le MGSB se joint à six autres fonds Mackenzie cotés sur NEO. Les investisseurs peuvent négocier des actions de la gamme Mackenzie des FNB par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour afficher la liste complète de tous les titres cotés sur NEO.

« Nous sommes très heureux de nous associer une fois de plus à Mackenzie Investments, qui lance une nouvelle solution ESG sur la NEO Bourse. Les options d'investissement socialement responsable sont très demandées par les investisseurs canadiens et cette nouvelle inscription leur offre un choix attendu depuis longtemps sur le marché », a fait remarquer Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « À la NEO bourse, nous nous engageons en permanence dans une poursuite constante de l'innovation, car nous continuons à provoquer le changement et le progrès dans l'industrie des FNB. Nous nous réjouissons d'intensifier notre relation avec Mackenzie et nous sommes honorés qu'ils aient encore une fois choisi NEO ».

La NEO Bourse enregistre plus de 160 cotations uniques, notamment certaines des sociétés ouvertes les plus innovantes du Canada et des FNB issus des plus grands émetteurs de FNB du Canada. Soutenue par certaines des organisations financières les plus réputées au Canada, la NEO Bourse est la troisième place de marché la plus active du pays - se rapprochant de la deuxième - et facilite constamment environ 20 % de toutes les négociations de FNB et près de 15 % de tous les volumes négociés sur les places de marché canadiennes.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Mackenzie Investments

Mackenzie Investments est une importante société de gestion de placements avec un actif sous gestion qui s'élevait à 208 milliards de dollars au 31 août 2021. Mackenzie offre des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients de détail et institutionnels par l'entremise de multiples canaux de distribution. Fondé en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial possédant des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

